Эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации

Коронавирус в Украине ежедневно убивает все больше и больше людей. В некоторых городах страны, например, в Харькове, ситуация одна из худших. В больницах не успевают доставлять дополнительные койки для больных COVID-19.

Более того, в местных медучреждениях заняты почти все точки централизованной подачи кислорода. И в основном они "забиты" пациентами преклонного возраста, которые не вакцинировались от коронавируса ни одной из вакцин хотя бы один раз…

Поэтому сегодня вопрос "вакцинация или реанимация" уже является далеко не риторическим.