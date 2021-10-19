Ці фото з ковід-лікарні Харкова змусять вас переглянути ставлення до вакцинації

Коронавірус в Україні щодня вбиває все більше і більше людей. У деяких містах країни, наприклад, у Харкові, ситуація одна з найгірших. У лікарнях не встигають доставляти додаткові ліжка для хворих на COVID-19.

Щобільше, у місцевих медзакладах зайняті майже усі точки централізованої подачі кисню. І переважно вони "забиті" пацієнтами похилого віку, які не вакцинувалися від коронавірусу жодною з вакцин хоча б один раз…

Тому сьогодні питання "вакцинація або реанімація" вже є далеко не риторичним.