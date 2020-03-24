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Деньги потекут рекой: астрологи назвали знаки Зодиака, которые разбогатеют в апреле

STYLERЖизнь    24.03.2020 - 21:32
Деньги потекут рекой: астрологи назвали знаки Зодиака, которые разбогатеют в апреле
Гороскоп на апрель 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым апрель принесет финансовое благополучие

Гороскоп на 2020 год гласит, что он будет насыщенный событиями и богат на кардинальные изменения во всех сферах жизни. Большинство представителей зодиакального созвездия смогут улучшить свое материальное положение, добиться признания в обществе и даже встретить своего спутника жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым звезды сулят существенную прибыль в апреле.

Овен

Звезды будут в апреле на стороне Овнов и кроме значительной прибыли на основной работе, могут появиться и дополнительные источники дохода. Не стоит отказываться от командировок и деловых поездок, так как это сулит повышение статуса. А вот хвастаться окружающим, астрологи не советуют.

Телец

Апрель станет перспективным и прибыльным месяцем для Тельца, и представители этого знака просто превратятся магнитом для денег. Месяц будет удачным для давно запланированных покупок, но сорить деньгами попусту не стоит. Из дополнительных источников стоит отложить немного на черный день. Возможен выигрыш в лотерее, неожиданная сделка или находка.

Лев

В апреле Львам не придется переживать из-за финансов ни одного дня. Проблемы будут решаться сами по себе, а в ответственный момент на выручку придут друзья. В целом месяц будет прибыльным – возможны возвращения старых долгов, выплата гонораров за давно сделанный проект или повышение зарплаты. Астрологи рекомендуют в апреле не брать кредиты, так как могут быть проблемы с процентами. Не отказывайтесь от деловых встреч – они сулят влиятельное знакомство.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в период с 23 по 29 марта.

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