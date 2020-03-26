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Фортуна посміхнеться на всі 32: астрологи назвали головних щасливчиків квітня

STYLERЖиття    26.03.2020 - 21:28
Фортуна посміхнеться на всі 32: астрологи назвали головних щасливчиків квітня
Гороскоп 2020 (колаж РБК-Україна)

Астрологи в гороскопі на квітень назвали головних щасливчиків та розповіли, як не пройти повз щастя

Гороскоп на квітень 2020 для всіх знаків Зодіаку обіцяє деяким щасливчикам велику удачу та підвищену увагу долі. Комусь ці блага зірки обіцяють на фінансовому терені, а для когось везіння проявиться на особистому фронті та в сфері стосунків.

Астрологи назвали представників зодіакального кола, кому у другий місяць весни Фортуна посміхнеться на всі 32, і дали поради, як не звернути на шляху до щастя і знайти найкоротший шлях до нього.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки у квітні відчують справжні "американські гірки" з їх злетами і падіннями, проте астрологи заспокоюють - зірки в підсумку будуть на боці цього знаку Зодіаку, і винагорода від старанності у вирішенні проблем може стати величезною. Зазначається, що серйозні перемоги очікують як на фінансовому, так і на любовному фронті.

Із новими викликами Близнюкам доведеться зіткнутися саме на початку місяця, а ось радість від вікторії очікується вже від другої половини квітня. Важливо в цей період сконцентруватися на головних питаннях і не послаблювати хватку, не соромитися звертатися по пораду до близьких.

Рак (22 червня – 22 липня)

Для Раків цілий місяць обіцяє стати успішним, і в цей період для більшого ефекту краще мінімізувати спілкування зі "складними" людьми, не піддаватися на провокації, й звернути більше уваги на турботу про своє здоров'я (під час карантину в Україні це буде зробити навіть простіше).

Девізом квітня для представників цього знака Зодіаку може стати - спокій. Астрологи кажуть, що у другому місяці весни у вас високі шанси помітно поліпшити своє матеріальне становище, причому без сумбуру і зайвої витрати нервів. Також імовірний позитивний емоційний сплеск наприкінці місяця, що також пов'язане з грошовими знаками - можливе повернення давно забутого боргу або солідні преміальні на роботі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У Дів в першій половині місяця багаторазово посилиться енергетика, а зірки та планети вишикуються у дуже вдалому для вас положенні. Квітень стане ідеальним для нових стартів і реалізації творчих ідей, а також - для фізичної активності.

Варто також готуватися з другої половини місяця до деяких витрат, але в цей час доречніше уважніше стежити за витратами і не економити на своєму здоров'ї та здоров'ї близьких.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Для Водоліїв на передній план у квітні вийде фінансова та робоча сфери, і місяць обіцяє стати максимально сприятливим для здійснення покупок.

Для представників цього знака Зодіаку цей період також ідеально підходить для поїздок, зміни обстановки, можна легше позбутися шкідливих звичок і зміцнити організм.

Щоб максимально отримати користь від позитивного місяці краще правильно розпланувати час для особистих справ, праці та любові.

Нагадаємо, що раніше ми писали, яким знакам Зодіаку астрологи в гороскопі на квітень 2020 обіцяють істотне поліпшення матеріального становища.

На ці знаки Зодіаку чекають великі зміни: квітень виправить всі Вдало і позитивно: астрологи назвали головних везунчиків тижня
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