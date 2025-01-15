Формула успіху мільярдера: які риси характеру допомагають розбагатіти

Чи існує психологічний фактор, який впливає на фінансову успішність? Британські та норвезькі психологи дослідили зв'язок між рисами характеру та здатністю накопичувати багатство. Виявилося, що певні якості особистості можуть отримати високі доходи, незалежно від статі чи освіти.

Які риси характеру потрібні, щоб стати мільярдером та як виглядає справжня формула успіху мільярдера, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Wiley.

У дослідженні, яке проводили фахівці з Великобританії та Норвегії, вчені намагалися з'ясувати які риси характеру допомагають отримати багатство у зрілому віці.

Як проводили експеримент

Понад 3 тисячі осіб у віці від 31 до 50 років пройшли спеціальний особистий тест "Великої п'ятірки" та повідомили про свій майновий статок, заощадження, інвестиції, фізичні цінні речі.

Також дали інформацію про вік, освіту, дохід, стать, місце проживання та інші необхідні дані для кореляції результату.

Тест "великої п'ятірки"

Дослідження базувалося на тесті "великої п'ятірки", яке оцінює п'ять ключових рис характеру:

Екстраверсія - комунікабельність, ініціативність, оптимізм, енергійність.

Доброзичливість - здатність співпереживати та ладнати з іншими.

Сумлінність - організованість, відповідальність, вміння планувати.

Невротизм - рівень емоційної стабільності.

Відкритість досвіду, цікавість - до нових ідей, творчості.

Що показало дослідження

Сумлінність - ключ до багатства

Дослідники з'ясували, що саме сумлінність найбільш пов'язана з фінансовою успішністю. Організовані, відповідальні та трудові особи додатково накопичують статки, незалежно від статі чи рівня освіти.

Екстраверсія важлива, але невизначальна

Комунікабельність може допомогти знайти високооплачувану роботу, але це не основний фактор накопичення багатства.

Невротики мають менше шансів на успіх

Люди з високим рівнем невротизму мають значно менше шансів досягти фінансової стабільності. Нестабільність вимагає від них ефективного управління капіталом і прийняття прийнятих рішень.

Дослідники також наголошують, що освіта чи соціальний статус не мають настільки великого впливу на здатність накопичувати багатство, як особистісні якості.

За словами вчених, фінансовий успіх значною мірою залежить від характеру. Сумлінність, працездатність і вміння планувати - це ті риси, які допомагають не лише знайти високооплачувану роботу, а й накопичувати статок. А ось невротизм - головна перешкода на шляху до багатства.