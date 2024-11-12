Формула стильного образу. Що таке 12 Mo'er і чому про це говорять всі модники

Термін "12 Mo'er" запровадила засновниця та креативний директор нью-йоркської марки Tibi Емі Смілович, яка працює у фешн-індустрії вже понад 25 років.

12 Mo'er або 12 Monther (12-місячник) - це річ, яку можна носити всі 12 місяців поспіль, незалежно від того, яка пора року та погода за вікном.

Багато хто вважає, що цей термін можна застосувати тільки до сумок, прикрас, аксесуарів, але це не так.

Емі дає таке визначення 12 Mo'er: "Це предмет одягу або аксесуар, який можна носити 12 місяців на рік. Він виключно функціональний. Це речі, до яких можна повертатися знову і знову, вони стають нашою основою при створенні образів на всі випадки життя. Інвестиції, зроблені в 12 Mo'er, з часом обов'язково окупляться, тому що ви будете носити ці речі незалежно від сезону".

Емі Смілович (фото: instagram.com/amysmilovic)

Вона зауважила, що це можуть бути базові топи та футболки, які можна носити як влітку, так і взимку, створюючи багатошарові образи, сукні з довгим рукавом, жакети, штани вільного крою, джинси.

Які речі приглянути для капсульного гардеробу 12 Mo'er

Футболка

У капсульному гардеробімає бути одна або кілька однотонних футболок. Якісна річ прослужить не один сезон, і з нею можна буде скласти величезну кількість образів. Зверніть увагу на високоякісну бавовну, яка не почне скочуватися після прання.

Базова біла футболка (фото: instagram.com/charlottekuhrt)

Сорочка

Сорочка вважається базовою деталлю капсульного гардеробу, яка ніколи не виходить із моди. Можна вибрати шовкову, бавовняну, пряму чи приталену - у ній завжди почуваєшся на всі 100%.

Для більш розслаблених луків можна приглянути модель оверсайз, яку можна поєднувати як зі спідницями та брюками восени та навесні, так і накинути поверх купальника влітку, а також поєднувати з гольфами-водолазками взимку.

Базова сорочка (фото: instagram.com/chiarasatelier)

Брюки

Для капсульного гардеробу пригляньте одну чи дві пари широких чи прямих штанів із досить щільної тканини. Якщо ви не можете підібрати потрібну річ у магазині, краще пошити їх на замовлення за своїми мірками, щоб забезпечити ідеальну посадку.

Бежеві штани (фото: instagram.com/kristincabat)

Джинси

Джинси з прямими штанинами - найуніверсальніша пара, яка має бути в гардеробі кожної модниці. Висока талія для створення вигинів, вільна довжина по нозі, щоб не сковувати рухи, та ідеальна довжина для підборів, якщо ви хочете створити трохи додаткову висоту (або поєднувати із взуттям на плоскій підошві для протилежного ефекту).

Прямі джинси (фото: instagram.com/sylviemus_)

Піджак

Це може бути класичний піджак строгого та прямого крою або ж неформальний варіант - блейзер, який вигідно поєднується з джинсами, футболками та кедами. Таку річ можна використовувати як верхній одяг у прохолодну погоду влітку чи у міжсезоння.

Жакет (фото: instagram.com/francescasaffari)