Формула стильного образа. Что такое 12 Mo'er и почему об этом говорят все модники

Термин "12 Mo'er" ввела основательница и креативный директор нью-йоркской марки Tibi Эми Смилович, которая работает в фешн-индустрии уже более 25 лет.

12 Mo'er или 12 Monther (12-месячник) - это вещь, которую можно носить все 12 месяцев подряд, независимо от того, какая пора года и погода за окном.

Многие считают, что этот термин можно применить только к сумкам, украшениям, аксессуарам, однако это не так.

Эми дает такое определение 12 Mo'er: "Это предмет одежды или аксессуар, который можно носить 12 месяцев в году. Он исключительно функционален. Это вещи, к которым можно возвращаться снова и снова, они становятся нашей основой при создании образов на все случаи жизни. Инвестиции, сделанные в 12 Mo’er, со временем обязательно окупятся, потому что вы будете носить эти вещи вне зависимости от сезона".

Эми Смилович (фото: instagram.com/amysmilovic)

Она отметила, что это могут быть базовые топы и футболки, которые можно носить как летом, так и зимой, создавая многослойные образы, платья с длинным рукавом, жакеты, брюки свободного кроя, джинсы.

Какие вещи присмотреть для капсульного гардероба 12 Mo'er

Футболка

В капсульном гардеробе должна быть одна или несколько однотонных футболок. Качественная вещь прослужит не один сезон, и с ней можно будет составить огромное количество образов. Обратите внимание на высококачественный хлопок, который не начнет скатываться после нескольких стирок.

Базовая белая футболка (фото: instagram.com/charlottekuhrt)

Рубашка

Рубашка считается базовой деталью капсульного гардероба, которая никогда не выходит из моды. Можно выбрать шелковую, хлопковую, прямую или приталенную - в ней всегда чувствуешь себя на все 100%.

Для более расслабленных луков можно присмотреть модель оверсайз, которую можно сочетать как с юбками и брюками осенью и весной, так и накинуть поверх купальника летом, а также сочетать с гольфами-водолазками зимой.

Базовая рубашка (фото: instagram.com/chiarasatelier)

Брюки

Для капсульного гардероба присмотрите одну или две пары широких или прямых брюк из достаточно плотной ткани. Если вы не можете подобрать подходящую вещь в магазине, лучше сшить их на заказ по своим меркам, чтобы обеспечить идеальную посадку.

Бежевые брюки (фото: instagram.com/kristincabat)

Джинсы

Джинсы с прямыми штанинами - самая универсальная пара, которая должна быть в гардеробе каждой модницы. Высокая талия для создания изгибов, свободная длина по ноге, чтобы не сковывать движения, и идеальная длина для каблуков, если вы хотите создать немного дополнительную высоту (или сочетать с обувью на плоской подошве для противоположного эффекта).

Прямые джинсы (фото: instagram.com/sylviemus_)

Пиджак

Это может быть классический пиджак строгого и прямого кроя или же неформальный вариант - блейзер, который выгодно сочетается с джинсами, футболками и кедами. Такую вещь можно использовать в качестве верхней одежды в прохладную погоду летом или межсезонье.

Жакет (фото: instagram.com/francescasaffari)