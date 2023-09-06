Формула любви. Ученые определили, какими чертами должен обладать идеальный партнер

Каждый по-своему представляет идеального партнера. Кому-то важно, чтобы мужчина дарил цветы, а для кого-то ключевым являются романтические сюрпризы для своей второй половинки. Но теперь эксперты определили, какие четыре ключевые черты должен иметь идеальный партнер.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в Journal of Research in Personality.

Что показало исследование

В Университете Западного Кентукки провели специальное исследование, показавшее, что факторы восприятия, поведения, ассортимента и взаимодействия играют определенную роль в формировании счастливых отношений.

В рамках своего исследования эксперты опросили 171 преимущественно гетеросексуальную пару, которые находились на разных стадиях отношений - от случайных свиданий до женатых.

Участникам было предложено 10 вымышленных сценариев, начиная от простых отличий в стиле жизни и заканчивая более серьезными проблемами, например открытие секретного профиля партнера в Tinder.

Каждого партнера спросили, как он ответил бы на существующие проблемы, и их ответы использовались для определения их романтической компетентности.

Ученые пришли к выводу, что отзывчивые партнеры были наиболее довольны своими отношениями. Оптимизм также считался ключевым фактором компетентности, при этом лучшие партнеры менее склонны к неуверенности и сомнению.

Партнеры, уверенные в себе и не прибегающие к ревности, считаются "самыми романтично компетентными". При этом страсть не считалась большой проблемой, поскольку исследователи говорят, что она действительно не отражает любви, доверия или преданности.

Романтически компетентные люди, как правило, смотрели на отношения более положительно и были менее подвержены волнениям и сомнениям.

Что важнее одинаковый уровень интеллекта или страсть

Эксперты утверждают, что компетентность зависит и от особенностей наших вторых половинок. Если оба партнера сбалансированы в своем оптимизме и коммуникабельности, это может еще больше усилить романтическое удовольствие.

Считается, что партнеры с подобным уровнем интеллекта, привлекательности, денег, статуса и доброжелательности в долгосрочной перспективе будут ладить гораздо лучше.

Эти значения увеличиваются с возрастом, предполагая, что большой опыт отношений может повысить мудрость по поводу того, чего не следует делать со временем. А вот страсть не сыграла в этом никакой роли, потому что со временем она угасает.

"Поскольку жизнь постоянно развивается, отношения должны адаптироваться к различным вызовам и изменениям. Романтическая компетентность включает способность воспринимать изменения и совместно управлять множеством поворотов жизни с партнером", - заявляют ученые.