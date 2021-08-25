Форму украинской сборной на Олимпиаде 2020 признали одной из лучших!

Авторитетное издание назвало нашу форму новаторской и одновременно удобной и практичной.

К слову, во время разработки экипировки присоединились и сами спортсмены, вместе с Комиссией атлетов Национального олимпийского комитета.

Форма изготовлена из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. А цветовая гамма, которая используется в коллекции, по замыслу разработчиков, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, что символизирует надежду и веру.

Фото: бронзовые призерки по синхронному плаванию (instagram.com/the_olympic_team_ua)

На спинке курток изобразили трезубец и Олимпийские кольца из светоотражающего материала.

Для справки:

Олимпиада 2020 проходила в Токио с 23 июля по 8 августа. Украинцы завоевали 19 наград - 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв в общем зачете 44-е место из 206 команд-участниц.