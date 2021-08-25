Форму української збірної на Олімпіаді 2020 визнали однією з найкращих!

Авторитетне видання назвало нашу форму новаторською і водночас зручною та практичною.

До слова, під час розробки екіпірування долучилися і самі спортсмени, разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету.

Форма виготовлена з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. А кольорова гама, яка використовується в колекції, за задумом розробників, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.

Фото: Бронзові призерки з синхронного плавання (instagram.com/the_olympic_team_ua)

На спинці курток зобразили тризуб і Олімпійські кільця з світловідбиваючого матеріалу.

Для довідки:

Олімпіада 2020 проходила в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Українці здобули 19 нагород - 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши в загальному заліку 44-те місце з 206 команд-учасниць.