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Форму української збірної на Олімпіаді 2020 визнали однією з найкращих!

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Середа 25 серпня 2021 13:44
Форму української збірної на Олімпіаді 2020 визнали однією з найкращих! Фото: Українська збірна на Олімпіаді 2020 (instagram.com/the_olympic_team_ua)
Автор: Світлана Мащенко

Форму української збірної для Олімпіади 2020 в Токіо визнали однією з найкращих за версією американського видання People. Таку відзнаку крім України отримали екіпіровки збірних США, Великобританії, Австралії, Нідерландів, Італії.

Про це повідомив Національний Олімпійський комітет України.

Авторитетне видання назвало нашу форму новаторською і водночас зручною та практичною.

До слова, під час розробки екіпірування долучилися і самі спортсмени, разом з Комісією атлетів Національного олімпійського комітету.

Форма виготовлена з легких, прозорих тканин, з урахуванням кліматичних умов Токіо. А кольорова гама, яка використовується в колекції, за задумом розробників, вміло поєднує традиційні синьо-жовті кольори з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.

Форму української збірної на Олімпіаді 2020 визнали однією з найкращих!

Фото: Бронзові призерки з синхронного плавання (instagram.com/the_olympic_team_ua)

На спинці курток зобразили тризуб і Олімпійські кільця з світловідбиваючого матеріалу.

Для довідки:

Олімпіада 2020 проходила в Токіо з 23 липня по 8 серпня. Українці здобули 19 нагород - 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових, посівши в загальному заліку 44-те місце з 206 команд-учасниць.

Раніше ми писали, що призерка Олімпіади в Токіо продала медаль за 3 млн грн, щоб допомогти хворій дитині.

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Олімпіада 2020
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