Фонд Порошенка назвали найбільшим серед приватних інвесторів на потреби ЗСУ

Як йдеться у матеріалі, народ України є одним із головних інвесторів. ЗСУ можуть фінансуватись як за допомогою бюджетних, так і позабюджетних коштів.

До таких джерел фінансування належить як державний бюджет, так і волонтерські організації, через які люди можуть переказувати кошти на потреби армії.

Станом на 1 листопада через волонтерські платформи зібрали понад 20 мільярдів гривень. За ці кошти фонди здійснювали закупівлю тактичного одягу, бронежилетів, дронів, електроніки, оптики, обладнання для тактичної медицини, зв'язку, генераторів та зарядних пристроїв, авто та спеціалізованої військової техніки.

Видання також наголошується, що серед приватних інвесторів найбільший внесок зробив п'ятий президент Петро Порошенко. Його фонд на основі благодійності системно та цілеспрямовано закуповує техніку, зброю та амуніцію для армії.

Фонд Порошенка сформовано із приватних коштів сім'ї п'ятого президента України. Відповідно до звітності фонду, з 24 лютого до 15 листопада Фонд направив на підтримку ЗСУ 1 млрд 650 мільйонів гривень або близько 51 мільйонів доларів США за курсом НБУ на момент сплати.

Крім того, Фонд Порошенко отримав експортні ліцензії на постачання бронетехніки країн-членів НАТО і започаткував спеціальні програми, які, крім закупівель ексклюзивної військової техніки, включають навчання та тренінги.

Також серед основних інвесторів української армії видання називає країни-союзники.

Якщо брати загальний обсяг допомоги, то за інформацією Кілійського інституту світової економіки серед країн-союзників лідерами є США, Польща, Великобританія, Німеччина, Канада. Абсолютним рекордсменом в інвестуванні у ЗСУ є США, які на листопад 2022 року витратили понад 16 мільярдів доларів на потреби безпеки України.