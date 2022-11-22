Фонд Порошенко назвали крупнейшим среди частных инвесторов на нужды ВСУ

Как говорится в материале, народ Украины является одним из главных инвесторов. ВСУ могут финансироваться как посредством бюджетных, так и внебюджетных средств.

К таким источникам финансирования принадлежит как государственный бюджет, так и волонтерские организации, через которые люди могут переводить средства на нужды армии.

По состоянию на 1 ноября через волонтерские платформы собрали более 20 миллиардов гривен. За эти средства фонды осуществляли закупку тактической одежды, бронежилетов, дронов, электроники, оптики, оборудования для тактической медицины, связи, генераторов и зарядных устройств, авто и специализированной военной техники.

Издание также отмечается, что среди частных инвесторов наибольший вклад внес пятый президент Петр Порошенко. Его фонд на основе благотворительности системно и целенаправленно закупает технику, оружие и амуницию для армии.

Фонд Порошенко сформирован из частных средств семьи пятого президента Украины. Согласно отчетности фонда, с 24 февраля по 15 ноября Фонд направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 миллионов гривен или около 51 миллионов долларов США по курсу НБУ на момент уплаты.

Кроме того, Фонд Порошенко получил экспортные лицензии на поставку бронетехники стран-членов НАТО и положил начало специальным программам, которые, кроме закупок эксклюзивной военной техники, включают обучение и тренинги.

Также среди основных инвесторов украинской армии издание называет страны-союзники.

Если брать общий объем помощи, то, по информации Килийского института мировой экономики, среди стран-союзников лидерами являются США, Польша, Великобритания, Германия, Канада. Абсолютным рекордсменом в инвестировании в ВСУ являются США, которые на ноябрь 2022 года потратили более 16 миллиардов долларов на нужды безопасности Украины.