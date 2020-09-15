Эти продукты категорически нельзя готовить в фольге: последствия будут тяжелыми

Чем опасно приготовление еды в фольге (иллюстративное фото: canva.com)

Медики рассказали, какие последствия может иметь частая готовка пищи в фольге

Врачи рассказали, чем именно опасно приготовление еды в фольге и чем ее заменить. Исследователи отмечают, что люди достаточно часто потребляют алюминий – он содержится в сыре, соли, чае, специях. Более того, алюминий — третий по распространенности в биосфере элемент. Но больше всего за раз человек употребляет его с пищей, приготовленной в фольге. Чем так опасна фольга и как ее заменить – читайте ниже.

Врачи отмечают, что при высокой температуре обработки, например, когда в алюминиевой фольге запекают продукты, запускается процесс лигирования — частицы алюминия могут переходить в еду. Так, вместе с готовым блюдом вы можете съесть от 1 до 2 мг алюминия. А если до запекания к пище добавить лимонный сок или пряности, металла в ней будет еще больше. Впрочем, минимальное количество алюминия безвредно для организма. Но металл имеет свойство накапливаться в организме годами и уже потом отражаться на здоровье человека.

Так, по данным ВОЗ, безопасное потребление алюминия для человека — около 40 мг на кг массы тела в день. Вместе с вышеперечисленными продуктами, человеку несложно употребить и даже превысить эту дозу фольги за раз.

Чем вреден алюминий

Если алюминий попадет в организм в виде какой-либо растворимой соли, то окажет свое токсическое действие, главным образом на мозг, печень и другие паренхиматозные органы. Самые распространенные симптомы отравления — боль в костях, мышечная слабость, судороги в мышцах, анемия, заболевания дыхательной системы, нарушения в работе нервной системы. А для детей потребление алюминия чревато задержкой роста и развития.

Какие продукты нельзя готовить в фольге

Чем выше температура приготовления блюд в фольге или алюминиевой посуде, тем больше токсинов металл выделяет. Чаще всего алюминий становится опасным при соприкосновении с красным мясом и домашней птицей. Увеличивается выделение алюминия при добавлении сыра, лимона, специй и соли. Медики настоятельно рекомендуют отказаться от готовки этих блюд в фольге.

При этом хранить в фольге готовую еду в холодильнике можно: при низких температурах попадание частиц алюминия в еду невозможно.

Как снизить потребление алюминия

Также медики дали три простых совета по снижению потребления алюминия:

Выщелачивайте алюминий из предметов домашней утвари перед их применением. Для этого в кастрюлях или мисках надо кипятить воду до тех пор, пока поверхность не станет матовой. В воде же надо кипятить ложки и вилки. Алюминиевую фольгу замените на кулинарную бумагу. Не храните жидкие продукты и блюда с высокой кислотностью в посуде из алюминия. Например, если вы сварили компот в алюминиевой кастрюле, правильным будет перед хранением перелить его в графин.

Напомним, что ранее диетологи назвали самый полезный для здоровья продукт.

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