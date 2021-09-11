Флориан Юрьев умер на 93-м году жизни: лучшие работы украинского мастера-новатора

Умер Флориан Юрьев, выдающийся художник и архитектор, композитор и искусствовед, поэт и ученый, теоретик цветомузыки и мастер скрипичных музыкальных инструментов, заслуженный работник культуры Украины и общественный деятель. Сердце 92-летнего автора знаменитого проекта здания-"тарелки" на Лыбидской в Киеве остановилось этим утром.

Об этом 11 сентября передали в Facebook-сообществе " Свидетели Флориана ".

Флориан Ильич был также создателем модернистского герба столицы и одной из "визитных карточек" города - Украинского института научно-технической и экономической информации МОН Украины (известной как "Летающая тарелка"), но также и микрорайона Нивки 3, наземной станции метро "Крещатик", ресторана "Метро", и многих других строений.

Фото: строительство дома "Летающей тарелки" на Лыбидской в Киеве

Фото: модернистский герб Киева, утвержденный в 1969 году

"Это большая потеря для нас всех, ведь Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником, новатором, чья работа, в частности, добавила на карту Киева одни из самых интересных примеров архитектуры модернизма, которые сейчас являются памятниками", - рассказали в Национальном художественном музее Украины на странице в Facebook.

Также отмечается, что в начале 2019-го в музее была проведена персональная выставка Юрьева "Modus, Coloris, Sintez".

Арт-формула "Цветопись"/ Портрет-модус Кандинский "Синий всадник" (фото: facebook.com/namu.museum)

"Выражаем соболезнования всем родным и близким Флориана Юрьева. Вечная память великому художнику", - говорится в публикации.

Флориан Юрьев родился 11 августа 1929 года в Сибири в семье представительницы древнего тунгусского рода и ученого-биолога, отправленного в ссылку советской властью за научную работу по генетике.

"Автопортрет-модус" Флориана Юрьева (фото: facebook.com/florianswitnesses)

Учился в Иркутском училище искусств, Киевском художественном институте, Московском полиграфическом институте, Львовском полиграфическом институте им. Ивана Федорова. А вот скрипичному делу обучался в Киеве, Москве, Италии и США.

Флориан Юрьев также был музыкантом, композитором, мастером-художником скрипичных музыкальных инструментов (фото: facebook.com/namu.museum)

Работал с 1956 по 1976 годы в институте Киевпроект (карьера от старшего к главному архитектору).

Преподавал с 1976 по 1991 год в Украинской академии книгопечатания на графическом факультете.

Искусство Юрьева считают мультидисциплинарным, которое включило в себя архитектуру, музыку, живопись, поэзию и философию, и вместе с наукой объединилось в единую художественно-философскую программу.

Флориан Юрьев с дочкой (Фото: Веренко Я. Г. / uk.wikipedia.org)

Флориан Юрьев, снимок 19 мая 2014 года (фото: Веренко Я. Г. / uk.wikipedia.org)