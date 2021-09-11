Флоріан Юр'єв помер на 93-му році життя: кращі роботи українського митця-новатора

Помер Флоріан Юр'єв, видатний художник і архітектор, композитор і мистецтвознавець, поет і вчений, теоретик світломузики і майстер скрипкових музичних інструментів, заслужений працівник культури України та громадський діяч. Серце 92-річного автора знаменитого проекту будівлі-"тарілки" на Либідській в Києві зупинилося цього ранку.

Про це 11 вересня передали в Facebook-спільноті " Свідки Флоріана ".

Флоріан Ілліч був також творцем модерністського герба столиці та однієї з "візитівок" міста - Українського інституту науково-технічної і економічної інформації МОН України (відомої як "Літаюча тарілка"), але також і мікрорайону Нивки 3, наземної станції метро "Хрещатик", ресторану "Метро", і багатьох інших будівель.

Фото: будівництво будинку "Літаюча тарілка" на Либідській в Києві

Фото: модерністський герб Києва, затверджений в 1969 році

"Це велика втрата для нас усіх, адже Флоріан Юр’єв був винятковим багатогранним митцем, новатором, чия робота, зокрема, додала на карту Києва одні з найцікавіших прикладів архітектури модернізму, які нині є пам'ятками", - розповіли в Національному художньому музеї України на сторінці в Facebook.

Також зазначається, що на початку 2019 го в музеї була проведена персональна виставка Юр'єва "Modus, Coloris, Sintez".

Арт-формула "Цветопись" / Портрет-модус Кандинський "Синій вершник" (фото: facebook.com/namu.museum)

"Висловлюємо співчуття всім рідним і близьким Флоріана Юр'єва. Вічна пам'ять великому митцю", - йдеться в публікації.

Флоріан Юр'єв народився 11 серпня 1929 року в Сибіру в родині представниці стародавнього тунгуського роду і науковця-біолога, відправленого на заслання радянською владою за наукову роботу з генетики.

"Автопортрет-модус" Флоріана Юр'єва (фото: facebook.com/florianswitnesses)

Навчався в Іркутському училищі мистецтв, Київському художньому інституті, Московському поліграфічному інституті, Львівському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова. А ось скрипковій справі навчався в Києві, Москві, Італії та США.

Флоріан Юр'єв також був музикантом, композитором, майстром-художником скрипкових музичних інструментів (фото: facebook.com/namu.museum)

Працював з 1956 по 1976 роки в інституті Київпроект (кар'єра від старшого до головного архітектора).

Викладав з 1976 по 1991 рік в Українській академії друкарства на графічному факультеті.

Мистецтво Юр'єва вважають мультидисциплінарним, яке охоплювало архітектуру, музику, живопис, поезію і філософію, і разом з наукою об'єдналося в єдину художньо-філософську програму.

Флоріан Юр'єв з донькою (Фото: Веренко Я. Г. / uk.wikipedia.org)

Флоріан Юр'єв, знімок 19 травня 2014 року (фото: Веренко Я. Г. / uk.wikipedia.org)