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Иран согласился передать Украине черные ящики самолета МАУ

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 16:11
Иран согласился передать Украине черные ящики самолета МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (alihashem_tv)

Черные ящики передадут Украине до конца января

Власти Ирана согласились передать черные ящики самолета авиакомпании МАУ, сбитого иранскими военными в Тегеране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным иранских государственных СМИ, глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что черные ящики со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Отмечается, что бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании, сбитого двумя иранскими ракетами, прибудут в Украину до конца января.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран согласиться на передачу бортовых самописцев украинского самолета, сбитого в Тегеране, во Францию. Трюдо отмечал, что французские специалисты имеют необходимое оборудование для получения информации из поврежденных черных ящиков самолета МАУ.

Как известно, авиакатастрофа украинского самолета в Иране произошла 8 января 2020. Самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, был сбит ракетами иранских военных вблизи столицы Ирана. Через несколько дней после катастрофы Тегеран признал, что украинский самолет был сбит. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины. Тела погибших в авиакатастрофе украинцев доставят в Украину 19 января.

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