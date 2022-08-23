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Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 21:13
Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото) Коллаж РБК-Украина: уникальные флаги Украины показали в киевском музее на выставке
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в День государственного флага в Национальном музее истории Украины открывают выставку "Флаги Независимости", на которой представлены 17 уникальных сине-желных стягов.

Об этом 23 августа передали на Facebook-странице музея.

На экспозиции, среди прочего, представлены:

  • флаг Украины, который был на околоземной орбите,
  • украинский стяг, поднятый в 1990 году возле Киевской администрации,
  • сине-желтый флаг 1988 года с киевского митинга, который был передан музею диссидентом Олесем Шевченко,
  • флаг Украины, впервые поднятый над Антарктидой 6 февраля 1996 года,
  • фрагменты украинского флага с разрушенной оккупантами телебашни на горе Карачун возле Славянска,
  • флаг из Донецкого аэропорта с подписями украинских защитников,
  • флаг Украины, который волонтер Виктория Кононова спасла и вывезла из оккупированного Луганска...

"Сине-желтые цвета издавна использовали на флагах украинских земель. На стягах Галицко-Волынского государства в XIV в. изображали золотого льва на синем фоне. На казачьих знаменах XVII-XVIII вв. тоже происходит сочетание указанных цветов", - рассказали в музее.

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Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)

Выставка украинских флагов в Национальном музее истории Украины в Киеве (фото: facebook.com/mist.museum)

А вот история создания современной версии украинского флага уходит в XIX век., когда во Львове на заседании Русской Рады приняли решение об использовании сине-желтой символики как национальной. Во время событий Украинской революции 1917-1921 годов флаг с этими цветами избран официальным государственным символом Украинской Народной Республики и Украинского Государства гетмана Скоропадского.

Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)

В Национальном музее истории Украины в Киеве открыта выставка "Флаги Независимости" (фото: facebook.com/mist.museum)

Когда Украина была захвачена российскими большевиками, освободительное движение продолжило использовать национальную символику вплоть до восстановления независимости нашего государства.

Окончательно Государственный Флаг Украины утвержден Конституцией в 1996 году.

Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)

Флаги Украины на выставке в Киеве (фото: facebook.com/mist.museum)

Выставка "Флаги Независимости" открыта для посетителей с 24 августа до 5 сентября в Национальном музее истории Украины, который расположен в Киеве по адресу улица Владимирская, 2.

Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)

Выставка флагов Украины в киевском музее (фото: facebook.com/mist.museum)

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Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)Флаги Независимости: как выглядят уникальные украинские стяги (фото)

Выставка украинских флагов в Национальном музее истории Украины в Киеве (фото: ukrinform.ua)

Напомним, ранее мы писали о комендантском часе на День Независимости, и какие города "закроют" в Украине.

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Киев флаг День государственного флага история Украины
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