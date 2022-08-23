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Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)

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Київ, Вівторок 23 серпня 2022 21:13
Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото) Колаж РБК-Україна: унікальні прапори України показали в київському музеї на виставці
Автор: Володимир Костирін

У Києві в День Державного прапора в Національному музеї історії України відкривають виставку "Прапори Незалежності", на якій представлені 17 унікальних синьо-жовтих стягів.

Про це 23 серпня передали на Facebook-сторінці музею.

На експозиції, серед іншого, представлені:

  • прапор України, який був на навколоземній орбіті,
  • український стяг, піднятий у 1990 році біля Київської адміністрації,
  • синьо-жовтий прапор 1988 року з київського мітингу, який був переданий музею дисидентом Олесем Шевченком,
  • прапор України, вперше піднятий над Антарктидою 6 лютого 1996 року,
  • фрагменти українського прапора зі зруйнованої окупантами телевежі на горі Карачун біля Слов'янська,
  • прапор з Донецького аеропорту з підписами українських захисників,
  • прапор України, який волонтер Вікторія Кононова врятувала і вивезла з окупованого Луганська...

"Синьо-жовті кольори здавна використовували на прапорах українських земель. На стягах Галицько-Волинської держави в XIV ст. зображували золотого лева на синьому тлі. На козацьких знаменах XVII–XVIII ст. теж трапляється поєднання зазначених кольорів", - розповіли в музеї.

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Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)

Виставка українських прапорів у Національному музеї історії України в Києві (фото: facebook.com/mist.museum)

А ось історія створення сучасної версії українського прапора йде в XIX століття., коли у Львові на засіданні Руської Ради прийняли рішення про використання синьо-жовтої символіки як національної. Під час подій Української революції 1917-1921 років прапор з цими кольорами обрано офіційним державним символом Української Народної Республіки та Української Держави гетьмана Скоропадського.

Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)

У Національному музеї історії України в Києві відкрито виставку "Прапори Незалежності" (фото: facebook.com/mist.museum)

Коли Україна була захоплена російськими більшовиками, визвольний рух продовжив використовувати національну символіку аж до відновлення незалежності нашої держави.

Остаточно Державний Прапор України затверджений Конституцією в 1996 році.

Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)

Прапори України на виставці в Києві (фото: facebook.com/mist.museum)

Виставка "Прапори Незалежності" відкрита для відвідувачів з 24 серпня по 5 вересня в Національному музеї історії України, який розташований в Києві за адресою вулиця Володимирська, 2.

Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)

Виставка прапорів України в Київському музеї (фото: facebook.com/mist.museum)

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Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)Прапори Незалежності: як виглядають унікальні українські стяги (фото)

Виставка українських прапорів у Національному музеї історії України в Києві (фото: ukrinform.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про комендантську годину на День Незалежності, та які міста "закриють" в Україні.

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