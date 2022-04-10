ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ФК Шахтар показав світу кількість загиблих дітей в Україні: сильне фото

Новость на русском →
Греція, Неділя 10 квітня 2022 11:01
ФК Шахтар показав світу кількість загиблих дітей в Україні: сильне фото На матчі ФК Шахтар на трибунах розклали 176 дитячих іграшок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Футбольний клуб Шахтар 9 квітня провів благодійний матч з грецьким Олімпіакосом. Перед матчем на трибуні стадіону "Георгіос Караїскакіс" в Піреї були розкладені 176 дитячих іграшок.

Фото іграшок на трибунах розмістили в Twitter-акаунті грецької команди Олімпіакос.

За даними ООН, з 24 лютого в Україні від бойових дій загинуло 176 дітей. Станом на 10 квітня ця цифра знову збільшилася – до 177 дітей.

Матч з грецьким Олімпіакосом Шахтар провів у рамках благодійної компанії, яку футболісти ведуть по всьому світу. Цей матч став першим із запланованих матчів на підтримку України.

ФК Шахтар показав світу кількість загиблих дітей в Україні: сильне фотоФК Шахтар показав світу кількість загиблих дітей в Україні: сильне фотоФК Шахтар показав світу кількість загиблих дітей в Україні: сильне фото

На стадіоні в Греції розмістили на трибунах 176 іграшок - за кількістю загиблих дітей в Україні

Футболісти обох команд вийшли на поле з написами на футболках STOP WAR. А на футболках футболістів Шахтаря замість їхніх прізвищ були написані назви українських міст-героїв, які постраждали від військової агресії Росії: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон, Охтирка. Матч розпочався з хвилини мовчання.

А перед грою на стадіон вийшла Оля Полякова, яка виконала гімн України.

За підсумками матчу, Шахтар мінімально поступився Олімпіакосу з рахунком 0:1.

У рамках благодійного турне Європою ФК Шахтар планує зіграти з "Лехією Гданськ" - 14 квітня. Потім з "Фенербахче"і" Хайдук Спліт". Всі отримані кошти клуб передасть на гуманітарну допомогу українцям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що футбольна дипломатія допоможе залучити мільйони вболівальників у всьому світі.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку