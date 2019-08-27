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Физрук избил коллегу на глазах школьников: детали инцидента в Кропивницком

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 15:19
Физрук избил коллегу на глазах школьников: детали инцидента в Кропивницком
Учитель физкультуры избил коллегу в Кропивницком (коллаж: РБК-Украина)

Два физрука устроили жесткие разборки прямо в школьном спортзале

Два учителя физкультуры устроили потасовку с кулачным мордобоем в спортивном зале однои из школ города Кропивницкий. При этом драка происходила в присутствии учеников. Об этом пишет местное издание DOZOR.

Происшествие произошло ранее, но о нем стало известно только после вынесения судебного решения по делу избиения.

Так, один из учителей физкультуры, находясь в спортзале, подозвал к себе другого физрука, чтобы указать на боксерскую грушу, которую тот якобы испачкал.

Коллега отказался подходить, тогда первый учитель нанес второму серию из трех ударов кулаком по голове.

Физрук избил коллегу на глазах школьников: детали инцидента в Кропивницком

Учитель физкультуры избил коллегу в Кропивницком (иллюстративное фото: pixabay.com)

Свидетелями избиения стали школьники, которые в это время также находились в спортзале.

Суд признал вину учителя физкультуры по ч.1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Ему назначили 850 грн штрафа. Виновника также обязали выплатить потерпевшему 1250 грн материального ущерба и 5000 грн морального.

К слову, недавно на Волины произошел вопиющий инцидент. Во время празднования дня общины женщины едва не разорвали маленького поросенка на части.

Ранее мы писали, что толпа подростков устроила самосуд подозреваемому в нападении и попытке изнасилования 15-летней девочки в Днепре. В сети появилось видео жестокого избиения мужчины прямо посреди проезжей части.

Также мы публиковали видео, на котором две молодые девушки устроили драку на одной из улиц Днепра.

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