Фізрук побив колегу на очах школярів: деталі інциденту у Кропивницькому

Вчитель фізкультури побив колегу у Кропивницькому (колаж: РБК-Україна)

Два фізрука влаштували жорсткі розборки прямо у шкільному спортзалі

Два вчителя фізкультури влаштували бійку з кулачним мордобоєм у спортивному залі однієї зі шкіл міста Кропивницький. При цьому бійка відбувалася у присутності учнів. Про це пише місцеве видання DOZOR.

Подія сталася раніше, але про неї стало відомо тільки після винесення судового рішення у справі побиття.

Так, один з вчителів фізкультури, перебуваючи в спортзалі, підкликав до себе іншого фізрука, щоб вказати на боксерську грушу, яку той нібито забруднив.

Колега відмовився підходити, тоді перший вчитель завдав другому серію з трьох ударів кулаком по голові.

Вчитель фізкультури побив колегу у Кропивницькому (ілюстративне фото: pixabay.com)

Свідками побиття стали школярі, які в цей час знаходилися в спортзалі.

Суд визнав провину вчителя фізкультури за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Йому призначили 850 грн штрафу. Винуватця также зобов'язали виплатити потерпілому 1250 грн матеріальної шкоди та 5000 грн моральної.

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