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Фізрук побив колегу на очах школярів: деталі інциденту у Кропивницькому

STYLERЖиття    27.08.2019 - 15:19
Фізрук побив колегу на очах школярів: деталі інциденту у Кропивницькому
Вчитель фізкультури побив колегу у Кропивницькому (колаж: РБК-Україна)

Два фізрука влаштували жорсткі розборки прямо у шкільному спортзалі

Два вчителя фізкультури влаштували бійку з кулачним мордобоєм у спортивному залі однієї зі шкіл міста Кропивницький. При цьому бійка відбувалася у присутності учнів. Про це пише місцеве видання DOZOR.

Подія сталася раніше, але про неї стало відомо тільки після винесення судового рішення у справі побиття.

Так, один з вчителів фізкультури, перебуваючи в спортзалі, підкликав до себе іншого фізрука, щоб вказати на боксерську грушу, яку той нібито забруднив.

Колега відмовився підходити, тоді перший вчитель завдав другому серію з трьох ударів кулаком по голові.

Фізрук побив колегу на очах школярів: деталі інциденту у Кропивницькому

Вчитель фізкультури побив колегу у Кропивницькому (ілюстративне фото: pixabay.com)

Свідками побиття стали школярі, які в цей час знаходилися в спортзалі.

Суд визнав провину вчителя фізкультури за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження". Йому призначили 850 грн штрафу. Винуватця также зобов'язали виплатити потерпілому 1250 грн матеріальної шкоди та 5000 грн моральної.

До речі, нещодавно на Волині стався кричущий інцидент. Під час святкування дня громади жінки ледь не розірвали маленьке порося на частини.

Раніше ми писали, що натовп підлітків влаштував самосуд підозрюваному в нападі і спробі зґвалтування 15-річної дівчинки в Дніпрі. У мережі з'явилося відео жорстокого побиття чоловіка прямо посеред проїжджої частини.

Також ми публікували відео, на якому дві молоді дівчини влаштували бійку на одній з вулиць Дніпра.

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