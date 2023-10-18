Фізіотерапевт розповів, що буде з організмом, якщо відмовитись від цукру на два тижні

Що відбувається з організмом, коли ви їсте цукор

Що таке взагалі цукор - це вуглевод. Простий вуглевод, який складається з моносахаридів і дисахаридів. А гречка? Це теж вуглевод, але складний - полісахарид.

Володимир каже, що шоколад - це швидкий вуглевод від якого рівень цукру в крові зростає різко, частина з якого піде в запас та відкладається у вигляді зайвої ваги.

"До речі рівень енергії від таких вуглеводів зростає на дуже короткий час", - зазначив Ткаченко.

А гречка - це складний вуглевод і він буде давати помірне зростання цукру в крові. І у вашому організмі нічого зайвого не відкладеться. Тобто різниця в складності сполук.

І той самий глікемічний індекс - показник впливу вуглеводів на зміну рівня глюкози в крові, дає нам зрозуміти які вуглеводи ми вживаємо і відповідно який вплив отримаємо.

Вплив цукру на організм (фото: Freepik)

Почнемо з того, що у нас є еритроцити - червоні кров'яні тільця. Червоні вони через вміст заліза. Також до складу еритроцита, входить гемоглобін - залізовмісний киснево-транспортний металопротеїн. Його функція - транспорт кисню до тканин і вуглекислого газу звідти.

"Так-от, є такий аналіз крові на цукровий діабет, який показує скільки цукру міститься у гемоглобіні та відповідно, у певній шкалі визначають рівень цукру в крові або діабет", - зазначив Ткаченко.

Робота організму під впливом цукру

Еритроцит має з легкістю розносити кисень по організму, але коли на ньому багато цукру, він стає липким і кров, відповідно, злипається. Це стає ризиком для утворення тромбів.

Також крові вужче проходити по судинам, капілярам і збагачувати тканини киснем, а відсутність кисню - це середовище для патогенів, грибків різних запальних процесів і проблеми з імунітетом.

"В цілому, ви стаєте менш працездатні, оскільки на будь-яку фізичну активність потрібен кисень! До речі, також без кисню відмирають тканини і нерви. Діабетики скажуть, що відчувають поколювання у кінцівках", - зауважив фізіотерапевт

Також Володимир звернув увагу на те, що є таке явище, як діабетична ретинопатія. Сітківка ока - це неврологічна тканина яка має отримувати кисень за допомогою судинної системи. Глаукома, катаракта - чули? Це також є наслідком цукру.

А нирки - багато маленьких фільтрів, які фільтрують кров, але при великій кількості цукру, виникають пошкодження. Але нирки ще виробляють еритропоетин - вік сприяє виробленню еритроцитів в кістковому мозку.

Отже, вживаючи багато цукру, не можливо виробляти достатню кількість еритроцитів і це призводить до анемії.

Відмова від цукру на два тижні

А якщо відмовитись від цукру принаймні на два тижні, ваша шкіра стане кращою на вигляд, з'явиться енергія, ви будете почуватися набагато краще. Також ваш організм очиститься від зайвого навантаження і органи почнуть краще працюватию