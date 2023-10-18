Физиотерапевт рассказал, что будет с организмом, если отказаться от сахара на две недели

Что происходит с организмом, когда вы едите сахар

Что такое вообще сахар - это углевод. Простой углевод, состоящий из моносахаридов и дисахаридов. А гречка? Это тоже углевод, но сложный - полисахарид.

Владимир говорит, что шоколад - это быстрый углевод, от которого уровень сахара в крови растет резко, часть которого уйдет в запас и откладывается в виде лишнего веса.

"Кстати, уровень энергии от таких углеводов растет на очень короткое время", - отметил Ткаченко.

А гречка - это сложный углевод и он будет давать умеренный рост сахара в крови. И в вашем организме ничего лишнего не отложится. То есть, разница в сложности соединений.

И тот же гликемический индекс - показатель влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови, дает нам понять какие углеводы мы употребляем и соответственно какое влияние получим.

Воздействие сахара на организм (фото: Freepik)

Начнём с того, что у нас есть эритроциты - красные кровяные тельца. Красные они из-за содержания железа. Также в состав эритроцита, входит гемоглобин - железосодержащий кислородно-транспортный металлопротеин. Его функция - транспорт кислорода к тканям и углекислому газу оттуда.

"Так вот, есть такой анализ крови на сахарный диабет, который показывает сколько сахара содержится в гемоглобине и соответственно, в определенной шкале определяют уровень сахара в крови или диабет", - отметил Ткаченко.

Работа организма под влиянием сахара

Эритроцит должен легко разносить кислород по организму, но когда на нем много сахара, он становится липким и кровь, соответственно, слипается. Это становится риском для образования тромбов.

Также крови узко проходить по сосудам, капиллярам и обогащать ткани кислородом, а отсутствие кислорода - это среда для патогенов, грибков различных воспалительных процессов и проблемы с иммунитетом.

"В целом, вы становитесь менее работоспособны, поскольку на любую физическую активность требуется кислород! Кстати, также без кислорода отмирают ткани и нервы. Диабетики скажут, что чувствуют покалывание в конечностях", - отметил физиотерапевт.

Также Владимир обратил внимание, что есть такое явление, как диабетическая ретинопатия. Сетчатка глаза - это неврологическая ткань, которая должна получать кислород с помощью сосудистой системы. Глаукома, катаракта - слышали? Это также является следствием сахара.

А почки - много маленьких фильтров, фильтрующих кровь, но при большом количестве сахара, возникают повреждения. Но почки еще вырабатывают эритропоэтин - возраст способствует выработке эритроцитов в костном мозге.

Следовательно, употребляя много сахара, невозможно производить достаточное количество эритроцитов и это приводит к анемии.

Отказ от сахара на две недели

А если отказаться от сахара по крайней мере, на две недели, ваша кожа станет лучше на вид, появится энергия, вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Также ваш организм очистится от излишней нагрузки и органы начнут лучше работать.