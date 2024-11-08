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Фізіотерапевт назвала позу сну, яка шкодить хребту та призводить до болю в спині

Яка поза сну призводить до болю в спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Погана поза під час сну може сильно напружувати хребет та призвести до болю у спині. Експерт розповіла, якої пози сну уникати, а якій надати переваги для загального самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Якої пози уникати

Фізіотерапевт Семмі Марго розповіла, коли справа доходить до сну, то люди зазвичай приймають одне з чотирьох основних положень: на правому боці, лівому, на животі або спині.

"Я рекомендую зберігати "середню позицію". Це означає, що голова та шия повинні бути на одній лінії з хребтом, щоб уникнути непотрібного навантаження та забезпечити збалансовану підтримку", - йдеться у повідомленні.

Існують продукти, які негативно позначаються на якості сну:

  • кофеїн, на який багата кава, шоколад, чай та енергетичні напої, перешкоджає здоровому сну. Тому вживати такі продукти перед сном не потрібно
  • жирна їжа засвоюється довго й поки це відбувається, організм працює, а не відпочиває 
  • продукти, що містять прості цукри: випічка, цукерки, варення, соуси промислового виробництва, молочна продукція з добавками, дуже солодкі фрукти 
  • червоне м'ясо. Навіть, якщо перед сном розігрався звірячий апетит, не варто його вживати в їжу. Воно містить багато жирів і білків, а це значить, що організму не вистачить часу його перетравити
  • гостра їжа викликає дискомфорт у шлунку, печію, здуття живота, що точно не сприятиме міцному сну
  • алкоголь у невеликій кількості здатен викликати сонливість, але, якщо регулярно вживати великі дози, то це може призвести до проблем зі сном
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