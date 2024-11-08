Фізіотерапевт назвала позу сну, яка шкодить хребту та призводить до болю в спині

Якої пози уникати

Фізіотерапевт Семмі Марго розповіла, коли справа доходить до сну, то люди зазвичай приймають одне з чотирьох основних положень: на правому боці, лівому, на животі або спині.

"Я рекомендую зберігати "середню позицію". Це означає, що голова та шия повинні бути на одній лінії з хребтом, щоб уникнути непотрібного навантаження та забезпечити збалансовану підтримку", - йдеться у повідомленні.

Існують продукти, які негативно позначаються на якості сну: