Физиотерапевт назвала позу сна, которая вредит позвоночнику и приводит к боли в спине

Плохая поза во время сна может сильно напрягать позвоночник и привести к боли в спине. Эксперт рассказала, какой позы сна избегать, а какой отдать предпочтение для общего самочувствия.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала, когда дело доходит до сна, то люди обычно принимают одно из четырех основных положений: на правом боку, левом, на животе или спине.
"Я рекомендую сохранять "среднюю позицию". Это означает, что голова и шея должны быть на одной линии с позвоночником, чтобы избежать ненужной нагрузки и обеспечить сбалансированную поддержку", - говорится в сообщении.
Есть продукты, которые плохо сказываются на качестве сна:
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