Физиотерапевт назвала позу сна, которая вредит позвоночнику и приводит к боли в спине

Какой позы избегать

Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала, когда дело доходит до сна, то люди обычно принимают одно из четырех основных положений: на правом боку, левом, на животе или спине.

"Я рекомендую сохранять "среднюю позицию". Это означает, что голова и шея должны быть на одной линии с позвоночником, чтобы избежать ненужной нагрузки и обеспечить сбалансированную поддержку", - говорится в сообщении.

Есть продукты, которые плохо сказываются на качестве сна: