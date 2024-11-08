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Физиотерапевт назвала позу сна, которая вредит позвоночнику и приводит к боли в спине

Какая поза сна приводит к боли в спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Плохая поза во время сна может сильно напрягать позвоночник и привести к боли в спине. Эксперт рассказала, какой позы сна избегать, а какой отдать предпочтение для общего самочувствия.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Какой позы избегать

Физиотерапевт Сэмми Марго рассказала, когда дело доходит до сна, то люди обычно принимают одно из четырех основных положений: на правом боку, левом, на животе или спине.

"Я рекомендую сохранять "среднюю позицию". Это означает, что голова и шея должны быть на одной линии с позвоночником, чтобы избежать ненужной нагрузки и обеспечить сбалансированную поддержку", - говорится в сообщении.

Есть продукты, которые плохо сказываются на качестве сна:

  • кофеин, которым богат кофе, шоколад, чай и энергетические напитки, препятствует здоровому сну. Поэтому употреблять такие продукты перед сном не нужно
  • жирная пища усваивается долго и пока это происходит, организм работает, а не отдыхает
  • продукты, содержащие простые сахара: выпечка, конфеты, варенье, соусы промышленного производства, молочная продукция с добавками, очень сладкие фрукты
  • красное мясо. Даже если перед сном разыгрался зверский аппетит, не стоит его употреблять в пищу. Оно содержит много жиров и белков, а это значит, что организму не хватит времени его переварить
  • острая пища вызывает дискомфорт в желудке, изжоге, вздутии живота, что точно не будет способствовать крепкому сну
  • алкоголь в небольшом количестве способен вызывать сонливость, но если регулярно употреблять большие дозы, то это может привести к проблемам со сном
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