Фітнес-тренер відкрив секрет, яка жіноча фігура подобається всім чоловікам

До чого тут гормони

Відомо, що в гормональній системі й чоловіка, і жінки живуть гормони естрогени та андрогени. Вони містяться в нерівних пропорціях, адже кожне тіло потребує індивідуального рівня. Заведено вважати, що естрогени - це жіночі гормони, а андрогени - чоловічі.

"Естрогени сприяють тому, що жир накопичується в стегнах і сідницях, і слідкують за тим, щоб жир не зберігався в животі. Андрогени зберігають наслідки переїдання на животі та не дозволяють жиру накопичуватись на стегнах.

Тому якщо жінка має зайву вагу, то знизу, а чоловік - посередині", - пояснює фітнес-тренер.

Варто також враховувати, що в жінки ширший таз, ніж в чоловіка. У результаті маємо закономірність: у жінок талія вузька, стегна широкі, а в чоловіків - навпаки. Тобто в жінок нижче співвідношення талії до стегон (СТС). У здорових жінок СТС коливається в межах 0,67-0,8 в здорових чоловіків - 0,85-0,95.

Яка риса в жіночій фігурі подобається всім чоловікам

Природою людям закладено функцію продовжувати рід, тому жіночі та чоловічі гормони прагнуть об'єднуватися. Найбільше чоловіків приваблюють жінки з низьким рівнем СТС. Тобто ті, хто мають тоншу талію та ширші стегна.

На рівень СТС впливають спосіб життя та кількість гормонів (фото: Freepik)

Для того, щоб визначити свій СТС, потрібно обхват талії поділити на обхват стегон. Наприклад, талія - 90 см, а стегна - 100 см. Значить ділимо 90 на 100 та отримуємо 0,9, що і є вашим СТС.

Чому саме це приваблює чоловіків

За словами фахівця, на це є декілька причин:

Жінці з нижчим СТС легше завагітніти. Чим нижче СТС, тим нижчий ризик неінфекційних захворювань. Низьке СТС - індикатор того, що жінка готова до репродукції, що вона саме в тому віці.

Одного разу навіть провели експеримент, де 106 чоловікам показували малюнки 12 жінок із різним СТС. Найчастіше обирали ту, чиє співвідношення талії до стегон було 0,7, а вага - 54 кілограми.

Важливо! Однак не варто сприймати ці цифри як еталон краси, до якого варто прагнути. Насамперед необхідно любити своє тіло таким, яким воно є, дбати про здоров'я та стежити за своїм самопочуттям.