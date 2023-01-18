Фітнес-тренер відкрив секрет, яка жіноча фігура подобається всім чоловікам

Кожна людина наділена своїми індивідуальними рисами, які цілком можна вважати особливостями. Те, що вам може здаватися не привабливим, буде подобатися іншій людині. І це нормально. Однак природою жінкам закладена одна риса, яка є на генному рівні може приваблювати чоловіків більше.
Про це розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook.
Відомо, що в гормональній системі й чоловіка, і жінки живуть гормони естрогени та андрогени. Вони містяться в нерівних пропорціях, адже кожне тіло потребує індивідуального рівня. Заведено вважати, що естрогени - це жіночі гормони, а андрогени - чоловічі.
"Естрогени сприяють тому, що жир накопичується в стегнах і сідницях, і слідкують за тим, щоб жир не зберігався в животі. Андрогени зберігають наслідки переїдання на животі та не дозволяють жиру накопичуватись на стегнах.
Тому якщо жінка має зайву вагу, то знизу, а чоловік - посередині", - пояснює фітнес-тренер.
Варто також враховувати, що в жінки ширший таз, ніж в чоловіка. У результаті маємо закономірність: у жінок талія вузька, стегна широкі, а в чоловіків - навпаки. Тобто в жінок нижче співвідношення талії до стегон (СТС). У здорових жінок СТС коливається в межах 0,67-0,8 в здорових чоловіків - 0,85-0,95.
Природою людям закладено функцію продовжувати рід, тому жіночі та чоловічі гормони прагнуть об'єднуватися. Найбільше чоловіків приваблюють жінки з низьким рівнем СТС. Тобто ті, хто мають тоншу талію та ширші стегна.
На рівень СТС впливають спосіб життя та кількість гормонів (фото: Freepik)
Для того, щоб визначити свій СТС, потрібно обхват талії поділити на обхват стегон. Наприклад, талія - 90 см, а стегна - 100 см. Значить ділимо 90 на 100 та отримуємо 0,9, що і є вашим СТС.
За словами фахівця, на це є декілька причин:
Одного разу навіть провели експеримент, де 106 чоловікам показували малюнки 12 жінок із різним СТС. Найчастіше обирали ту, чиє співвідношення талії до стегон було 0,7, а вага - 54 кілограми.
Важливо! Однак не варто сприймати ці цифри як еталон краси, до якого варто прагнути. Насамперед необхідно любити своє тіло таким, яким воно є, дбати про здоров'я та стежити за своїм самопочуттям.
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