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Фитнес-тренер открыл секрет, какая женская фигура нравится всем мужчинам

Этот тип женской фигуры наиболее привлекателен для мужского пола (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Каждый человек наделен своими индивидуальными чертами, которые вполне можно считать особенностями. То, что вам может казаться не привлекательным, будет нравиться другому человеку. И это нормально. Однако природой женщинам заложена одна черта, которая на генном уровне может привлекать мужчин больше.

Об этом рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.

При чем здесь гормоны

Известно, что в гормональной системе и мужчины и женщины живут гормоны эстрогены и андрогены. Они содержатся в неравных пропорциях, ведь каждое тело нуждается в индивидуальном уровне. Принято считать, что эстрогены - это женские гормоны, а андрогены - мужские.

"Эстрогены способствуют тому, что жир накапливается в бедрах и ягодицах, и следят за тем, чтобы жир не сохранялся в животе. Андрогены сохраняют последствия переедания на животе и не позволяют жиру накапливаться на бедрах. Поэтому если женщина имеет лишний вес, то снизу, а мужчина - посередине", - объясняет фитнес-тренер.

Следует также учитывать, что у женщины более широкий таз, чем у мужчины. В результате имеем закономерность: у женщин талия узкая, бедра широкие, а у мужчин - наоборот. То есть у женщин ниже соотношение талии к бедрам (СТС). У здоровых женщин СТС колеблется в пределах 0,67-0,8 у здоровых мужчин - 0,85-0,95.

Какая черта в женской фигуре нравится всем мужчинам

Природой людям заложена функция продолжать род, поэтому женские и мужские гормоны стремятся объединяться. Больше всего мужчин привлекают женщины с низким уровнем СТС. То есть те, кто имеют более тонкую талию и более широкие бедра.

На уровень СТС влияют образ жизни и количество гормонов (фото: Freepik)

Для того чтобы определить свой СТС, нужно обхват талии поделить на обхват бедер. Например, талия - 90 см, а бедра - 100 см. Значит делим 90 на 100 и получаем 0,9, что и является вашей СТС.

Почему именно это привлекает мужчин

По словам специалиста, на это есть несколько причин:

  1. Женщине с более низким СТС легче забеременеть.
  2. Чем ниже СТС, тем ниже риск неинфекционных заболеваний.
  3. Низкое СТС - индикатор того, что женщина готова к репродукции, что она именно в том возрасте.

Однажды даже провели эксперимент, где 106 мужчинам показывали рисунки 12 женщин с разной СТС. Чаще выбирали ту, чье соотношение талии к бедрам было 0,7, а вес - 54 килограмма.

Важно! Однако не стоит воспринимать эти цифры как эталон красоты, к которому следует стремиться. Прежде всего, необходимо любить свое тело таким, каким оно есть, заботиться о здоровье и следить за своим самочувствием.

Раньше мы рассказывали, нужно ли ограничивать себя в питании во время похудения.

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