Фітнес-тренер розповів, як зробити харчування дитини здоровим: 4 простих кроки

Доки дитина маленька, вона не в змозі самостійно вибудувати свій графік харчування та відрізнити, яка їжа корисна, а яка - ні. Тому цей обов'язок лягає на батьків. Коли дитина стає старшою та в неї з'являються власні вподобання, може бути важко переконати її обирати овочі замість цукерок.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook -допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка розповідає, як за чотири кроки зробити харчування дитини здоровішим.

Поєднуйте бажане зі смачним

Якщо ви хочете, щоб ваша дитина полюбила певну їжу, поєднайте її з їжею, яку вона вже любить. Наприклад, малеча любить картопляне пюре. Приготуйте його та додайте рибу чи овочі.

Годуючи дитину, давайте спочатку улюблений інгредієнт, а потім той, що дитині варто полюбити. А якщо малюк вже самостійно їсть, стежте, аби на тарілці все зникало пропорційно.

Поєднуйте бажане з калоріями

Наш організм починає любити певну їжу завдяки тим метаболічним ефектам, які вона викликає. Так само, до речі, працюють речовини, які викликають залежність. Організм запам'ятовує ці емоції та "змушує" полюбити ту їжу, яка принесла ці емоції.

Цей прийом можна використати з дитиною. Якщо ви дасте їй овочі та м'ясо, шлунок не знатиме, що принесло більше калорій. Тому поєднуйте в одному прийомі їжі своєї дитини смачну та корисну їжу, і дитина полюбить "корисну". Мед з вівсянкою чи кисломолочний сир з варенням - ідеальні приклади.

Поєднуйте бажане з веселощами

Діти в будь-якому віці люблять ігри. Наріжте овочі фігурками, пограйте ложкою в "літачка". Тут можна проявляти фантазію, як заманеться. Але головне правило залишиться незмінним: мозок дитини запам'ятає веселощі й захоче їх повторити.

Поєднуйте бажане з голодом

Вийдіть з дитиною на прогулянку та дайте їй "нагуляти апетит". Тоді, будучи голодною, вона з'їсть все, що ви їй поставите на столі.

Однак зауважте, що це не спрацює, якщо ваша дитина весь час зазирає до холодильника чи заїдає голод солодощами.