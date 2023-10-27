Фитнес-тренер рассказал, как сделать питание ребенка здоровым: 4 простых шага
Пока ребенок маленький, он не в состоянии самостоятельно выстроить свой график питания и отличить, какая еда полезная, а какая - нет. Поэтому эта обязанность ложится на родителей. Когда ребенок становится старше и у него появляются собственные предпочтения, может быть трудно убедить его выбирать овощи вместо конфет.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост фитнес-тренера Виктора Мандзяка рассказывает, как за четыре шага сделать питание ребенка здоровее.
Сочетайте желаемое со вкусным
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок полюбил определенную еду, соедините ее с едой, которую он уже любит. Например, малыш любит картофельное пюре. Приготовьте его и добавьте рыбу или овощи.
Кормя ребенка, давайте сначала любимый ингредиент, а затем тот, что ребенку стоит полюбить. А если малыш уже самостоятельно ест, следите, чтобы на тарелке все пропадало пропорционально.
Сочетайте желаемое с калориями
Наш организм начинает любить определенную пищу благодаря тем метаболическим эффектам, которые она вызывает. Так же, кстати, работают вещества, вызывающие зависимость. Организм запоминает эти эмоции и заставляет полюбить ту пищу, которая принесла эти эмоции.
Этот прием можно использовать с ребенком. Если вы дадите ему овощи и мясо, желудок не узнает, что принесло больше калорий. Поэтому сочетайте в одном приеме пищи своего ребенка вкусную и полезную пищу, и ребенок полюбит полезную. Мед с овсянкой или творог с вареньем - идеальные примеры.
Сочетайте желаемое с весельем
Дети в любом возрасте любят игры. Нарежьте овощи фигурками, поиграйте ложкой в "самолетик". Здесь можно проявлять фантазию, как вздумается. Но главное правило останется неизменным: мозг ребенка запомнит веселье и захочет его повторить.
Сочетайте желаемое с голодом
Выйдите с ребенком на прогулку и дайте ему "нагулять аппетит". Тогда, голодный, он съест все, что вы поставите на столе.
Однако заметьте, что это не сработает, если ваш ребенок все время заглядывает в холодильник или заедает голод сладостями.
Раньше мы рассказывали, как сделать так, чтобы ребенок полюбил овощи.
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