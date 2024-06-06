Фитнес эксперт показала всего три упражнения для стройного и молодого тела
Для того чтобы быть в форме, вам не нужно покупать абонемент в спортзал, вы вполне можете заниматься в комфорте дома.
Какие три упражнения нужно делать для молодости тела, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео у TikTok фитнес-гуру Денис Остин.
Какие упражнения нужно делать для молодости и здоровья
Физические упражнения являются важнейшим фактором нашего общего здоровья и самочувствия. Отсутствие достаточной физической активности может значительно увеличить риск развития опасных заболеваний и проблем, таких как диабет, ожирение, деменция и сердечные заболевания.
По этой причине важно, чтобы вы пытались включить тренировку в любой день, независимо от того, насколько она интенсивна.
67-летняя тренер Денис Остин поделилась своей тренировкой, которую она выполняет каждое утро, чтобы повысить уровень энергии и активизировать метаболизм.
"Вот несколько движений, которые я делаю каждое утро. Я просыпаюсь, набираюсь энергии и ускоряю обмен веществ. Попробуйте их. Три легких движения", - сказала эксперт на видео.
Во время первого движения она встала, расставив ноги на ширине плеч. Делайте движения вперед и в стороны, словно вы боксируете, чтобы работал пресс. Делайте упражнение 60 секунд.
Второе движение - присядьте на одни ноге и почувствуйте, как работают мышцы, затем поднимите ногу вверх.
Третье упражнение – сядьте на пол, вытяните ногу и отожмитесь руками от пола.
Смотрите на видео правильное выполнение всех трех упражнений.
@thedeniseaustin
Do each move for one minute!! #fitover50 #workoutroutine #deniseaustin original sound - Denise Austin
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