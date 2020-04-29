Как в Финляндии помогают людям на карантине. Почему в Украине не так?

Жители Финляндии получают солидную поддержку государства (коллаж: РБК-Украина)

Финляндия очень помогает своим жителям во время карантина. Суммы пособий могут достигать 100 тыс. евро!

Финляндия находится на карантине из-за коронавируса, как и Украина. Но есть одно существенное отличие между нашей и скандинавской страной. Речь идет о пособиях и помощи государства пенсионерам, безработным, предпринимателям в это трудное время. Точнее, о суммах.

Как Финляндия поддерживает своих граждан во время карантина

Несмотря на то, что в Финляндии нет ни нефти, ни газа, ни чернозема, ни других полезных ископаемых, государство выделяет солидные средства на помощь людям, которые в большинстве своем сидят дома, как и мы.

Так, единовременная помощь индивидуальному предпринимателю (тому, кто работает один - парикмахеру, строителю, врачу), составляет 2000 евро. К тому же он еще имеет право получать пособие по безработице и так называемое "пособие на семью" - коммунальные услуги, интернет (при небольшом доходе семьи). Это 500-800 евро в месяц.

Единовременная помощь предпринимателю, у которого мини-фирма, скажем, пиццерия, магазинчик - от 5000 евро. А к примеру, если речь идет про цех или ночной клуб (бар), то собственник такого бизнеса может получить и около 100 тыс. евро помощи! Если человек работает на государственной службе - за ним сохраняется 85% заработной платы.

Пособие по безработице, к слову, не изменилось и составляет в Финляндии 700-800 евро в месяц. Пособие в помощь на квартиру (аренда) - 300-700 евро в месяц. Также не стоит забывать про пособия на детей, пенсию, стипендию и т. д.

Кроме прочего, сегодня аренда для предпринимателей уменьшена на 25-40%, а где-то и полностью отменена на время эпидемии.

Добавим, что для получения помощи человек в Финляндии достаточно зайти на специальный сайт, заполнить примерно за десять минут бумаги в электронном виде, и - все. Это все благодаря тому, что этой стране удалось наладить жизнь без масштабной коррупции. В Финляндии законы - работают, чиновники о народе - помнят.



Какую помощь получают предприниматели в Украине во время карантина

В Украине предприниматели оказались в очень сложном положении, особенно владельцы малого бизнеса. Фермеры и реализаторы продукции вынуждены попросту выбрасывать урожай, ведь продавать его негде и некому. Неизвестно, как выйдут из кризиса владельцы небольших кофеен, парикмахерских, бутиков с одеждой в ТЦ и т. д., ведь несмотря на простой, они вынуждены платить арендную плату.

"Одежду на летний сезон мы закупили, она лежит, скоро надо "осень" закупать, а делать это просто не за что", - рассказала Styler Людмила, владелец магазина одежды из Киева.

Что касается выплат от государства на время карантина, то у нас ограничились пособием по безработице, на что выделено 6 млрд гривен. Из них на помощь по безработице правительство потратит 1,27 млрд, еще 4,7 миллиарда гривен потратят на поддержку людей, потерявших работу временно из-за карантина. Да и эти средства задержат на две недели, о чем уже сообщили в Фонде соцстраха.

Официально, по данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в Украине 364 000 безработных. Но цифра выглядит слишком преуменьшенной - ведь из-за карантина закрылось около 650 тысяч предприятий, где работало до 4 миллионов человек.

Если разделить 6 млрд на официальную цифру, то на каждого получается более 16 тысяч гривен. При этом установленный размер пособий по безработице в стране составляет от 1800 до 8408 грн в месяц.

Не забыли и о пенсионерах, которым с большой помпой выдали по 1000 гривен (34 евро) в апреле.

А вот украинские предприниматели могут рассчитывать разве что на кредитные каникулы от банка. Но долг в итоге все равно придется отдавать.

Чтобы как-то облегчить положение украинских фермеров и предпринимателей, задействованных в сфере торговли продуктами питания, в Украине с 1 мая обещают открыть рынки. При этом их грозят снова закрыть, если будут нарушения.

После того, как был объявлен тендер на изготовление костюмов биозащиты, масок, бахил и других защитных средств, у украинского легпрома проснулся лучик надежды. Они бросили всю свою мощь на пошив этой продукции, но вместо этого выделенные миллиарды на фонд борьбы с коронавирусом утекли в Китай, где эти костюмы и маски закупили у сомнительных фирм, у которых есть "свои" представители в Украине. Дошло до того, что аппараты ИВЛ, защитные щитки для лица, инфракрасные термометры, респираторы FFP2 и FFP3, многоразовые комбинезоны биозащиты и медицинские маски купили у небольшой фирмы, продающей в Китае модемы.

Отметим, что 29 апреля, представители сферы малого бизнеса вышли с митингами под Кабмин с требованием разрешить им работать, ведь если закон един для всех, почему в стране работают гиганты бизнеса такие, как магазин "Эпицентр", Макдональдс и так далее.