Як у Фінляндії допомагають людям на карантині. Чому в Україні не так?

Жителі Фінляндії отримують солідну підтримку держави (колаж: РБК-Україна)

Фінляндія дуже допомагає своїм жителям під час карантину. Суми допомоги можуть досягати 100 тис. євро!

Фінляндія знаходиться на карантині через коронавірус, як і Україна. Але є одна суттєва відмінність між нашою і скандинавською країною. Мова йде про допомогу від держави пенсіонерам, безробітним, підприємцям у цей важкий час. Точніше, про суми.

Як Фінляндія підтримує своїх громадян під час карантину

Попри те, що у Фінляндії немає ні нафти, ні газу, ні чорнозему, ні інших корисних копалин, держава виділяє чималі кошти на допомогу людям, які в більшості своїй сидять вдома, як і ми.

Так, одноразова допомога індивідуальному підприємцю (того, хто працює один - перукаря, будівельника, лікаря), складає 2000 євро. До того ж він ще має право отримувати допомогу по безробіттю і так звану "допомогу на сім'ю" - комунальні послуги, інтернет (при невеликому доході сім'ї). Це 500-800 євро в місяць.

Одноразова допомога підприємцю, у якого міні-фірма, скажімо, піцерія, магазинчик - від 5000 євро. А наприклад, якщо мова йде про цех або нічний клуб (бар), то власник такого бізнесу може отримати і близько 100 тис. євро допомоги! Якщо людина працює на державній службі - за нею зберігається 85% заробітної плати.

Допомога по безробіттю, до речі, не змінилася і становить у Фінляндії 700-800 євро на місяць. Допомога на квартиру (оренда) - 300-700 євро на місяць. Також не варто забувати про допомогу на дітей, пенсію, стипендію тощо

Крім іншого, сьогодні оренда для підприємців зменшена на 25-40%, а десь і повністю скасована на час епідемії.

Додамо, що для отримання допомоги людині у Фінляндії досить зайти на спеціальний сайт, заповнити приблизно за десять хвилин папери в електронному вигляді, і - все. Це все завдяки тому, що цій країні вдалося налагодити життя без масштабної корупції. У Фінляндії закони працюють, чиновники про народ - пам'ятають.



Яку допомогу отримують підприємці в Україні під час карантину

В Україні підприємці опинилися в дуже складному становищі, особливо власники малого бізнесу. Фермери і реалізатори продукції змушені просто викидати урожай, адже продавати його ніде і нікому. Невідомо, як вийдуть з кризи власники невеликих кав'ярень, перукарень, бутіків з одягом в ТЦ і т. д., адже попри простий, вони змушені платити орендну плату.

"Одяг на літній сезон ми купили, він лежить, скоро треба "осінь" закуповувати, а робити це просто не буде за що", - розповіла Styler Людмила, власниця магазину одягу з Києва.

Що стосується виплат від держави на час карантину, то у нас обмежилися допомогою по безробіттю, на що виділено 6 млрд гривень. З них на допомогу по безробіттю уряд витратить 1,27 млрд, ще 4,7 мільярда гривень витратять на підтримку людей, які втратили роботу тимчасово через карантин. Та й ці кошти затримають на два тижні, про що вже повідомили у Фонді соцстраху.

Офіційно, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, в Україні 364 000 безробітних. Але цифра виглядає дуже применшеною - адже через карантин закрилося близько 650 тисяч підприємств, де працювало до 4 мільйонів осіб.

Якщо розділити 6 млрд на офіційну цифру, то на кожного виходить понад 16 тисяч гривень. При цьому встановлений розмір допомоги з безробіття в країні складає від 1800 до 8408 грн в місяць.

Не забули і про пенсіонерів, яким з великою помпою видали по 1000 гривень (34 євро) в квітні.

А ось українські підприємці можуть розраховувати хіба що на кредитні канікули від банку. Але борг все одно доведеться віддавати.

Щоб якось полегшити становище українських фермерів і підприємців, задіяних у сфері торгівлі харчовими продуктами, в Україні з 1 травня обіцяють відкрити ринки. При цьому їх погрожують знову закрити, якщо будуть порушення.

Після того, як був оголошений тендер на виготовлення костюмів біозахисту, масок, бахіл та інших захисних засобів, в українського легпрому прокинувся промінчик надії. Вони кинули всю свою міць на пошиття цієї продукції, але замість цього виділені мільярди на фонд боротьби з коронавірусом "витекли" в Китай, де ці костюми та маски закупили у сумнівних фірм, у яких є "свої" представники в Україні. Дійшло до того, що апарати ШВЛ, захисні щитки для обличчя, інфрачервоні термометри, респіратори FFP2 і FFP3, багаторазові комбінезони біозахисту та медичні маски купили у невеликої фірми, що продає в Китаї модеми.

Зазначимо, що 29 квітня, представники сфери малого бізнесу вийшли з мітингами під Кабмін з вимогою дозволити їм працювати, адже якщо закон один для всіх, чому в країні працюють гіганти бізнесу такі, як магазин "Епіцентр", Макдональдс і так далі.