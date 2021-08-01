Финансовый кризис и отток валюты: появился прогноз курса доллара в Украине на начало осени

Прогноз курса доллара в Украине

По словам эксперта, даже несмотря на то, что сейчас наблюдается укрепление гривны, в конце августа девальвация возобновится. Таким образом, валютный курс может вернуться снова в район 27,5 гривен за доллар.

В сентябре экономист также прогнозирует усиление девальвации, что приведет к обесценению национальной валюты до 28,5 гривен за доллар.

Кроме того, на курс негативно может повлиять обострение экономической и политической ситуации. Например, массовые акции протеста или новые COVID-ограничения.

"Введение локдауну осенью приведет к падению экономики, что также негативно скажется на валютном курсе", - уверен Хмелевский.

Кроме того, ситуацию с курсом может дестабилизировать и то, что на европейских рынках цена на газ уже достигла исторического максимума более чем в 500 долларов.

"Для прохождения отопительного сезона Украине нужно закупить около 14 млрд. куб. м газа за рубежом. За это придется заплатить примерно на 5 млрд долларов больше, чем в прошлом году. Также в сентябре надо вернуть около 5 млрд долларов иностранных займов. Все это приведет к сокращению валютных резервов и девальвации гривны", - говорит эксперт.

Экономист утверждает, что сейчас в Украине "растет дефицит внешней торговли и происходит отток иностранных инвестиций".

"Не исключено, что осенью начнется мировой финансовый кризис. В таком случае отток валюты из Украины усилится, а значит усилится и девальвация гривны", - резюмировал Александр.