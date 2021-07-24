30 гривен не предел: эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине осенью

Почему так может произойти - читайте ниже в нашем материале.

Экономический эксперт Александр Хмелевский считает, что ситуация с валютой в стране только ухудшается. Для этого есть причины.

"К сожалению, экономическая ситуация в Украине ухудшается. Рост цен на энергоносители увеличивает дефицит торгового баланса Украины. Сейчас началась закупка газа для следующего отопительного сезона. Это требует дополнительных валютных средств. Поскольку по сравнению с прошлым годом цены на газ выросли более в 6 раз, то только на закупку газа придется потратить более 6 миллиардов долларов", - рассказал эксперт.

Осенний локдаун скажется на курсе доллара

"На курс будет влиять ситуация с погашением внешнего государственного долга. Так в сентябре Украины нужно будет погасить около 3 млрд. долларов. Также происходит отток иностранных инвестиций из Украины. Осенью ожидается очередная волна коронавируса, которая приведет к локдаунам, что еще больше ухудшит экономическую ситуацию", - уверен Хмелевский.

Осенью можно ожидать новую фазу мирового кризиса

Эксперт предполагает, что в следующем сезоне нас ждут массовые протесты и усугубление новой фазы мирового экономического кризиса. А эти причины усилят отток средств из Украины.

"Осенью экономический кризис в Украине углубится, возрастет социальное напряжение, будут происходить многочисленные акции протеста. С большой вероятностью можно прогнозировать политический кризис и отставку правительства. Осенью также стоит ждать новой фазы мирового финансового кризиса. Все это усилит отток средств из Украины. Поэтому девальвация гривны осенью ускорится, а международные резервы существенно сократятся. Первая цель девальвации 30 гривен за доллар. Однако она может быть более существенной", - резюмировал Александр.