Финансовую помощь в Украине смогут получить новые категории граждан

Помощь по безработице в Украине смогут получить новые категории граждан. Такое решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 15 июля. Принятым постановлением разрешено бизнесу претендовать на получение помощи по частичной безработице для работников, выведенных в простой, или отправленных в неоплачиваемые отпуска.

Как сообщается, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения. Для украинцев это значит, что все, кто находится в вынужденном отпуске из-за карантина – смогут получить частичную компенсацию средств.

"Проектом акта предлагается предусмотреть возможность получения помощи по частичной безработице на период карантина работникам, которые в период карантина получают оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 Кодекса законов о труде (кроме периода освоения нового производства (продукции)) или находятся в отпуске без сохранения заработной платы", – отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Стоит отметить, что на выплату финансовой помощи по частичной безработице Кабмин дополнительно выделил 4,7 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом. Изменения были внесены в Порядок предоставления средств по частичной безработице.

Ранее мы писали, что помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". Этот документ был принят 30 марта.

Напомним, что ранее Украина потратила 19 млрд гривен на борьбу с COVID-19. Мы рассказывали, сколько и на что власти потратили эти деньги.

Также мы сообщали, что в Украине предпринимателям начали выплачивать помощь.