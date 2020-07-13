В Украине хотят усилить защиту безработных и работодателей на время карантина

Фото: карантин в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект Рада приняла за основу

В Украине хотят усилить защиту безработных, работников и работодателей на время карантина. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3486 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ поддержали 319 нардепов.

Закон предлагает оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и большим.

При этом прописаны сроки, в которые работодатели сообщают центру занятости о запланированном массовом высвобождении работников - не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие. Также конкретизируются основания для получения предприятиями помощи по частичной безработице из-за остановки производства.

Согласно проекту, лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.

Кроме того, главам семейных фермерских хозяйств планируют разрешить платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

Согласно закону, Фонд соцзащиты инвалидов сможет использовать средства, которые поступили в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций. Компенсации расходов (ЕСВ на оплату труда, на переподготовку и повышение квалификации таких лиц) будут поощрять работодателей трудоустраивать людей с инвалидностью среди зарегистрированных безработных по направлению центров занятости.

Напомним, в Минэкономразвития предупредили, что следствием получения дохода официально зарегистрированными безработными может стать уголовная ответственность.

Как писало РБК-Украина, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы с 1 марта 2020 года повысил минимальный размер пособия по безработице до 650 гривен.