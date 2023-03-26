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Фінансові втрати й конфлікти: знаки Зодіаку, для яких кінець березня стане "чорною смугою"

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Неділя 26 березня 2023 06:30
Фінансові втрати й конфлікти: знаки Зодіаку, для яких кінець березня стане "чорною смугою" Гороскоп на тиждень (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким варто бути обережними на цьому тижні, з 27 березня по 2 квітня, адже зірки й планети їх попереджають про можливі проблеми й небезпеки.

Про це пише Meta.

Овен

Овну може здаватися, що всі налаштовані проти нього. Вам буде складно сконцентруватися на буденних справах.

Будь-які починання слід відкласти на наступний тиждень. Уникайте конфліктів та контролюйте свої емоції.

Близнюки

В період з 27 березня по 2 квітня може статися декілька конфліктних ситуацій з близькими людьми.

Не виключено, що вам доведеться змінити свої плани та скасувати важливі зустрічі з партнерами. Намагайтеся не проявляти агресію.

Лев

На цей знак Зодіаку чекають несподівані фінансові витрати, які можуть серйозно вдарити по бюджету.

Протягом тижня у Левів може виникнути відчуття незрозумілої тривоги. Контролюйте емоції, щоб мати хороший настрій.

Скорпіон

Період з 27 березня по 2 квітня може бути напруженим для Скорпіона. Можливо, ви стикнетесь з деякими труднощами або невдачами.

Не втрачайте своєї мотивації та духу боротьби. Зосередьтеся на своїх сильних сторонах та використовуйте їх, щоб долати будь-які перешкоди.

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