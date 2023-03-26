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Финансовые потери и конфликты: знаки Зодиака, для которых конец марта станет "черной полосой"

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Воскресенье 26 марта 2023 06:30
Финансовые потери и конфликты: знаки Зодиака, для которых конец марта станет "черной полосой" Гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп расскажет о знаках Зодиака, которым следует быть осторожными на этой неделе, с 27 марта по 2 апреля, ведь звезды и планеты их предупреждают о возможных проблемах и опасностях.

Об этом пишет Meta.

Овен

Овну может показаться, что все настроены против него. Вам будет сложно сконцентрироваться на обыденных делах.

Любое начинание следует отложить на следующую неделю. Избегайте конфликтов и контролируйте свои эмоции.

Близнецы

В период с 27 марта по 2 апреля может произойти несколько конфликтных ситуаций с близкими людьми.

Не исключено, что вам придется изменить ваши планы и отменить важные встречи с партнерами. Старайтесь не проявлять агрессию.

Лев

Этот знак Зодиака ждут неожиданные финансовые расходы, которые могут серьезно ударить по бюджету.

В течение недели у Львов может возникнуть ощущение непонятной тревоги. Контролируйте эмоции, чтобы иметь хорошее настроение.

Скорпион

Период с 27 марта по 2 апреля может быть напряженным для Скорпиона. Возможно, вы столкнетесь с некоторыми трудностями или неудачами.

Не теряйте своей мотивации и духа борьбы. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах и используйте их, чтобы преодолевать любые препятствия.

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