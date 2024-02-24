Фінансист розкрила секрет, які грошові "блоки" не дозволяють нам заробляти більше

Як позбутись грошових "блоків"

"Міняти грошові переконання необхідно відразу на всіх рівнях: на рівні психіки і підсвідомості, і закріплювати все це на рівні матерії. Важливо розуміти, що на гроші проектуються усі наші проблеми. Наприклад, формулювання "я недостойна великих грошей" - це про ваше, "я гідна-негідна", тобто глобально це взагалі не про проблеми з грошима, тут проблеми проявленості, заявити про свої потреби", - каже експерт.

Фінансист радить проаналізувати ваші прибутки за останній рік - 3 роки. Якщо є проблеми із самооцінкою, то не соромтеся заявити про себе, захищати свої інтереси.

"Доведено, що шопоголіки менш впевнені у собі та відрізняються низькою самооцінкою. Тому, що придбання речей замінює їм впевненість у собі. Часто така самооцінка є результатом жорстокого виховання", - каже Рудевіч.

Це виникає, коли дитина виявила агресію і в якийсь момент цей імпульс був дуже жорстоко пригнічений. Як наслідок надалі люди починають відмовлятися від інстинкту самозбереження через хибні захисні переконання:

я не заслуговую

я недостатньо гарний

краще не висовуватись

"Зворотний бік, коли самооцінка - "я цього гідний", нехай це до бюджету взагалі не вписується, і така покупка незрівнянно тягне на дно, але таким чином людина починає самостверджуватись", - говорить фінансист.

В інвестуванні такі люди беруть надмірно великі невиправдані ризики і відчувають певну гордість за втрати, типу "подивись скільки я можу собі дозволити втратити".

"Будь-які хвастощі втратами, ризикова поведінка - це ознака низької самооцінки. Часто такі механізми запускаються у критичні моменти життя. Наприклад, розлучилася з чоловіком і все пішло шкереберть, розлучення вплинуло на самооцінку, самооцінка на гроші", - пояснює Рудевіч.

У стосунках із грошима необхідно трансформувати причини, тобто потрібно встановити причинно-наслідковий зв'язок.

"Часто ми конфлікти компенсуємо, створюючи собі грошові проблеми, за хибними грошовими переконаннями ховаються страхи, негативні асоціації, проекції проблеми з самооцінкою", - додає експерт.