"Фінальна розплата". Повітряний трюк Тома Круза міг стати фатальним: ось що кажуть актори
У фільмі "Місія неможлива: Фінальна розплата" Том Круз вражає глядачів видовищним трюком на літаку, який може увійти в історію кіно. Колеги актора поділилися деталями знімального процесу.
Чому актори не змогли побачити трюк наживо та які секрети розкрили - розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв’ю IMDb в YouTube.
Яким трюком вразить Том Круз
Актор протягом 30 років грає у франшизі й після кожної картини продовжував тренуватися і набувати нових здібностей.
У фінальній частині Том демонструє "десятиліття знань" з авіаційної акробатики. Так, перебуваючи у повітрі, він здійснить перехід між крилами літака і не тільки!
Ще одним винятковим моментом є підводна сцена, де він опускається на глибину.
"Ми завжди намагалися підняти наше кіно на новий рівень, і у цьому фільмі ми побачили можливість створити підводну сцену, яка не має собі рівних. Ми раді поділитися нею з вами", - коментував раніше Круз.
Як актори відреагували на небезпечний трюк
Багато років колеги спостерігати за неймовірними сценами Тома, проте цьогорічний фільм змусив деяких неабияк розхвилюватися.
"Я просто, знаєте, сидів удома і молився, щоб не отримати повідомлення від МакК'ю (Крістофер Маккворри - режисер) з текстом: "Не приходь завтра на зйомки", - розповів Саймон Пегг.
Він пояснив, що фільмування екстремальних сцен проходило в умовах, куди інші не могли отримати доступ. Та й загалом спостерігати за подібними трюками - випробування не з легких.
"Дві наймасштабніші сцени цього фільму відбувалися у місцях, де крім Тома не міг бути ніхто. Одна - глибоко під водою, інша - в небі. Ми знали, що відбувається, але цього разу мали розкіш не дивитися, як він це робить, бо спостерігати за його трюками - завжди нервове випробування", - сказав він.
Круз занурився на глибину у фільмі "Фінальна розплата" (скриншот)
Інша зірка фільму Грег Тарзан Девіс теж хвилювався, що під час зйомок сцени в повітрі з Томом може статися непоправне.
"Це не як інші його трюки, наприклад, стрибок з рампи - тоді ми були поруч із ним. А тут він летить у повітрі, а ми просто сидимо й чекаємо - чи це буде той момент, і чи він повернеться назад до табору", - прокоментував він.
Під час найнебезпечнішого трюку у фільмі Круз одразу виконував кілька складних ролей.
"Він одночасно мав бути оператором фокуса, камери, пілотом літака та актором. МакК’ю навіть довелося нагадувати йому перестати посміхатися. Він казав: "Припини виглядати так, ніби тобі весело", - поділилася акторка Гейлі Етвел.
"І це прекрасно ілюструє, наскільки Том уміє зробити так, щоб усе здавалося надзвичайно напруженим для його персонажа, а сам він при цьому отримує величезне задоволення. Він саме для цього був створений", - додала вона.
Місія неможлива: Фінальна розплата: що відомо про фільм
Це фінальна частина легендарної франшизи, в якій Том Круз грає секретного агента Ітана Ганта.
Прем’єра в українському прокаті запланована на 22 травня, проте в межах попереднього показу фільм уже можна глянути в деяких кінотеатрах столиці.
Режисер Крістофер Маккворрі також відомий за фільмами "Місія неможлива: Фолаут", "Місія неможлива: Нація ізгоїв" та "Джек Річер".
У головних ролях: Том Круз, Саймон Пегг, Гейлі Етвел, Ванесса Кірбі та інші.
За сюжетом, Ітан Гант готується до нового завдання, коли впливовий зловмисник намагається заволодіти доступом до небезпечного штучного інтелекту.
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