"Финальная расплата". Воздушный трюк Тома Круза мог стать фатальным: вот что говорят актеры

В фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата" Том Круз поражает зрителей зрелищным трюком на самолете, который может войти в историю кино. Коллеги актера поделились деталями съемочного процесса.

Почему актеры не смогли увидеть трюк вживую и какие секреты раскрыли - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью IMDb в YouTube .

Каким трюком поразит Том Круз

Актер на протяжении 30 лет играет во франшизе и после каждой картины продолжал тренироваться и приобретать новые способности.

В финальной части Том демонстрирует "десятилетия знаний" по авиационной акробатике. Так, находясь в воздухе, он совершит переход между крыльями самолета и не только!

Еще одним исключительным моментом является подводная сцена, где он опускается на глубину.

"Мы всегда пытались поднять наше кино на новый уровень, и в этом фильме мы увидели возможность создать подводную сцену, которая не имеет себе равных. Мы рады поделиться ею с вами", - комментировал ранее Круз.

Том Круз в фильме "Финальное расплата" (скриншот)

Как актеры отреагировали на опасный трюк

Много лет коллеги наблюдать за невероятными сценами Тома, однако нынешний фильм заставил некоторых не на шутку разволноваться.

"Я просто, знаете, сидел дома и молился, чтобы не получить сообщение от МакКью (Кристофер Маккворри - режиссер) с текстом: "Не приходи завтра на съемки", - рассказал Саймон Пегг.

Он объяснил, что съемки экстремальных сцен проходили в условиях, куда другие не могли получить доступ. Да и вообще наблюдать за подобными трюками - испытание не из легких.

"Две самые масштабные сцены этого фильма происходили в местах, где кроме Тома не мог быть никто. Одна - глубоко под водой, другая - в небе. Мы знали, что происходит, но на этот раз имели роскошь не смотреть, как он это делает. Наблюдать за его трюками - всегда нервное испытание", - сказал он.

Круз погрузился на глубину в фильме "Финальная расплата" (скриншот)

Другая звезда фильма Грег Тарзан Дэвис тоже волновался, что во время съемок сцены в воздухе с Томом может произойти непоправимое.

"Это не как другие его трюки, например, прыжок с рампы - тогда мы были рядом с ним. А здесь он летит в воздухе, а мы просто сидим и ждем - будет ли это тот момент, и вернется ли он обратно в лагерь", - прокомментировал он.

Во время самого опасного трюка в фильме Круз сразу выполнял несколько сложных ролей.

"Он одновременно должен был быть оператором фокуса, камеры, пилотом самолета и актером. МакКью даже пришлось напоминать ему перестать улыбаться. Он говорил: "Перестань выглядеть так, будто тебе весело", - поделилась актриса Хейли Этвел.

"И это прекрасно иллюстрирует, насколько Том умеет сделать так, чтобы все казалось чрезвычайно напряженным для его персонажа, а сам он при этом получает огромное удовольствие. Он именно для этого был создан", - добавила она.



Миссия невозможна: Финальная расплата: что известно о фильме

Это финальная часть легендарной франшизы, в которой Том Круз играет секретного агента Итана Ханта.

Премьера в украинском прокате запланирована на 22 мая, однако в рамках предварительного показа фильм уже можно посмотреть в некоторых кинотеатрах столицы.

Режиссер Кристофер Маккворри также известен по фильмам "Миссия невозможна: Фолаут", "Миссия невозможна: Нация изгоев" и "Джек Ричер".

В главных ролях: Том Круз, Саймон Пегг, Хейли Этвел, Ванесса Кирби и другие.

По сюжету, Итан Хант готовится к новому заданию, когда влиятельный злоумышленник пытается завладеть доступом к опасному искусственному интеллекту.