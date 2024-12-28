Фіналістка "Холостяка" чесно сказала, що її батьки думають про Терена: "Це твій чоловік?"

Після проекту, коли дівчина повернулася додому, батьки зустрічали її з потягу. Вони підтримали Юстину та казали, що вона "молодець". Втім, до цього вони познайомилися з Тереном, цю зустріч показали у 8 випуску.

Батьки дівчини були здивовані, коли почули плани Юстини. Тоді вона мріяла, що після перемоги на проекті поїде до Києва, хоча вже декілька років вчиться за кордоном.

Юстина та Терен (фото: СТБ)

"Я все життя своє свідоме кричала, що я хочу поїхати, бо я не хотіла навчатися в Україні, хотіла жити за кордоном. І коли вони почули, що я хотіла переїхати в Київ - вони просто не впізнавали свою доньку. Я 10 років кричу, каже, що я хочу поїхати, а на 11 приходжу з чоловіком і кажу, що хочу до нього в Київ - не дивно, що вони були здивовані", - пояснила Багай.

Юстина познайомила Терена з батьками (скріншот)

Вона зазначила, що Олександр викликав у її родини "двоякі почуття". Сестра Юстини одразу сказала, що та повернеться додому після 8 випуску. Вона відчула, що в стосунках між дівчиною та Тереном "щось було не так".

Терен та Юста на "Холостяку" (фото: СТБ)

"Мама й тато також не сильно були здивовані, здивована була тільки я. Вони казали, що неможливо розкрити людину за пів години діалогу, з яких 10 хвилин ти п’єш воду. Це отак дослівно. І це про те, що під камерами ти одна людина, а без камери - інша", - зізналася Юстина.

"Загалом, мої батьки з захватом розповідали про Олександра як про особистість, бо він дуже сильний, впевнений, класний, їм подобаються його цінності. "Але чи це твій чоловік, Юстино?" - отак вони мені казали після проекту", - додала вона.