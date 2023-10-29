Фіналісти "Голосу країни" розповіли, якими будуть їхні вирішальні виступи вже сьогодні

Чого очікувати від фіналістів "Голосу країни" на вирішальних виступах

У команді кожного зіркового тренера проекту залишились найсильніші учасники, саме їх обрали глядачі у залі на попередніх етапах. Саме їхні голоси змогли підкорити не лише Україну, а і Європу.

Кожен з них вже показав, чого вартує і на що здатен, але чого чекати від учасників на фіналі, залишається частково загадкою. Проте дехто з них таки відкрив завісу своїх виступів.

Галина Печеніжська

Жінка поділилась місією та особливістю свого номера, який ми побачимо вже сьогодні:

"Особливість цього номеру в тому, що це всі люди, це українські біженці, які співають в нашому хорі в Німеччині і всі вони прийшли для того, щоб показати єдність голосів українців в Європі", - розповіла учасниця команди Саніної.

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Христина Старікова

Ще одна учасниця команди Юлії Саніної юна Христина розповіла, що її номер буде цікавим вокально та водночас важким експериментом для неї.

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Роман Панченко

Фіналіст команди Наді Дорофєєвої та улюбленець глядачів Роман Панченко зізнався, що він готує на фінал:

"Ми знову постаралися видозмінити цю пісню, щоб вона була не схожа на оригінал і максимально чуттєво передати наше відношення до цієї пісні, бо це дуже щира і чуттєва пісня Наді. Я думаю, ви можете здогадатися, що це за пісня", - розповів Рома.

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Проте на цьому відкритість учасників фіналу не закінчується, адже вони ще й розповіли інші деталі фіналу та своїх стосунків з тренерами.

Михайло Панчишин

"Багато говорять, що у нас схожа енергія, що ми "бешені" трішки. І ми знайшли якийсь певний конект, воно якось з'явилося одразу", - поділився своїми думками про конект з Пивоваровим Михайло.

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Юрій Городецький

А ось Юрій з команди Наді Дорофєєвої розповів, для чого саме він прийшов на шоу та дуже щиро зізнався у своїх планах на фінал.

"По-перше, я прийшов на проект, щоб здійснити свою мрію, показати себе, показати всьому світові, що у нас в Україні йде війна. Чи замислювався я, чи дійду до фіналу, мабуть, все одно задумувався, але не зациклювався на цьому. Для мене перемога не важлива, я не хочу тут ні з ким конкурувати, просто хочу виступити, подарувати певні емоції і щоб люди відчули мою щирість", - поділився думками Городецький.

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Анастасія Чабан

"Мені хочеться гідно представити його команду, дай Боже, звісно, виграти, але переживання, якийсь трепет є, але вони дуже позитивні. Я хочу екстримувати їх у це русло, щоб прокайфувати й запам’ятати це на все життя", - розповіла учасниця команди Івана Клименка.

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