Финалисты "Голосу країни" рассказали, какими будут их решающие выступления уже сегодня

Чего ожидать от финалистов "Голосу країни" на решающих выступлениях

В команде каждого звездного тренера проекта остались сильнейшие участники, именно их выбрали зрители в зале на предыдущих этапах. Именно их голоса смогли покорить не только Украину, но и Европу.

Каждый из них уже показал, чего стоит и на что способен, но чего ждать от участников на финале, остается частично загадкой. Однако некоторые из них таки открыли занавес своих выступлений.

Галина Печенежская

Женщина поделилась миссией и особенностью своего номера, который мы увидим уже сегодня:

"Особенность этого номера в том, что это все люди, это украинские беженцы, которые поют в нашем хоре в Германии и все они пришли, чтобы показать единство голосов украинцев в Европе", - рассказала участница команды Саниной.

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Кристина Старикова

Еще одна участница команды Юлии Саниной юная Кристина рассказала, что ее номер будет интересен вокально и в то же время тяжелым экспериментом для нее.

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Роман Панченко

Финалист команды Нади Дорофеевой и любимец зрителей Роман Панченко признался, что он готовит на финал:

"Мы снова постарались видоизменить эту песню, чтобы она была не похожа на оригинал и максимально чувственно передать наше отношение к этой песне, потому что это очень искренняя и чувственная песня Нади. Я думаю, вы можете догадаться, что это за песня", - рассказал Рома .

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Однако на этом открытость участников финала не заканчивается, ведь они еще рассказали другие детали финала и своих отношений с тренерами.

Михаил Панчишин

"Многие говорят, что у нас похожая энергия, что мы "бешенные" немного. И мы нашли какой-то определенный конект, оно как-то появилось сразу", - поделился своими мыслями о конекте с Пивоваровым Михаил.

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Юрий Городецкий

А вот Юрий из команды Нади Дорофеевой рассказал, для чего именно он пришел на шоу и искренне признался в своих планах на финал.

"Во-первых, я пришел на проект, чтобы осуществить свою мечту, показать себя, показать всему миру, что у нас в Украине идет война. Задумывался ли я, дойду ли до финала, пожалуй, все равно задумывался, но не зацикливался на этом. Для меня победа не важна, я не хочу здесь ни с кем конкурировать, просто хочу выступить, подарить определенные эмоции и чтобы люди почувствовали мою искренность", - поделился мнениями Городецкий.

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Анастасия Чабан

"Мне хочется достойно представить его команду, дай Бог, конечно, выиграть, но переживания, какой-то трепет есть, но они очень положительные. Я хочу экстримировать их в это русло, чтобы прокайфовать и запомнить это на всю жизнь", - рассказала участница команды Ивана Клименко.

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