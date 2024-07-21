Фіналіст "Холостячки" відверто розповів про свій досвід батьківства: "Інколи дуже втомлююсь"

Що написав Олексій

У stories чоловік зізнався, що днями побив свій особистий рекорд по часу, який проводить із Марком.

"Скоро зможу курси для татусів робити на тему "Як весь день бути з дитиною і не втомлюватись", - пожартував Тригубенко.

Олексій з сином Марком (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

В іншій stories він не став приховувати, що все-таки виховання малечі - непростий процес, який потребує певних зусиль.

"Якщо чесно, інколи сам дуже втомлююсь, тому добре розумію батьків - яка це робота. Найголовніше, що я зрозумів, - це робити так, щоб нам обом було цікаво. Тоді час швидко летить і малий щасливий", - зауважив учасник "Холостячки".

Олексій розповів подробиці батьківства (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Що відомо про особисте життя Олексія

Син Тригубенка з'явився на світ в липні минулого року. У жовтні того ж року він разом з обраницею похрестив малюка.

Але розкривати особу матері свого сина поки не став. На одному з фото зірка соцмереж лише засвітив обличчя жінки, яка стала його коханою та народила йому сина.

Фото, де чоловік засвітив обраницю (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Про своє батьківство Олексій повідомив доволі раптово, адже до цього рідко висловлювався на тему особистого життя та нічого не розповідав підписникам про те, що невдовзі збирається стати татом.

Олексій став батьком рік тому (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Що відомо про участь Тригубенка у "Холостячці"

Чоловік дійшов до самого фіналу романтичного реаліті, але програв. Ксенія обрала не його, а його суперника - коміка і сценариста Олександра Еллерта, який наразі мешкає у США.

Для багатьох прихильників шоу такий вибір Мішиної став розчаруванням, адже вони бачили ідеальним кавалером для неї саме Олексія.

З Еллертом акторка через якийсь час повідомила про розставання.

Олексій Тригубенко і Ксенія Мішина на "Холостячці" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

До слова, Олексій Тригубенко - український підприємець та блогер. На своїй сторінці він ділиться подробицями повсякденного життя, а також активно розповідає про інвестування.