Финалист "Холостячки" откровенно рассказал о своем опыте отцовства: "Иногда очень устаю"

Алексей Тригубенко, финалист первой "Холостячки" с Ксенией Мишиной, откровенно рассказал о своих буднях с ребенком. В соцсетях мужчина пошутил, что в будущем сможет создать курсы для других пап касательно ухода за малышами.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
В stories мужчина признался, что на днях побил свой личный рекорд по времени, которое проводит с Марком.
"Скоро смогу курсы для пап делать на тему "Как весь день быть с ребенком и не уставать", - пошутил Тригубенко.
Алексей с сыном Марком (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
В другой stories он не стал скрывать, что все-таки воспитание малышей - непростой процесс, требующий определенных усилий.
"Если честно, иногда сам очень устаю, поэтому хорошо понимаю родителей - какая это работа. Самое главное, что я понял, - это делать так, чтобы нам обоим было интересно. Тогда время быстро летит и малый счастлив", - заметил участник "Холостячки" .
Алексей рассказал подробности отцовства (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Сын Тригубенко появился на свет в июле прошлого года. В октябре того же года он вместе с избранницей покрестил малыша.
Но раскрывать личность матери своего сына пока не стал. На одном из фото звезда соцсетей лишь засветил лицо женщины, которая стала его любимой и родила ему сына.
О своем отцовстве Алексей сообщил довольно внезапно, ведь до этого редко высказывался на тему личной жизни и ничего не рассказывал подписчикам о том, что вскоре собирается стать папой.
Мужчина дошел до самого финала романтического реалити, но проиграл. Ксения выбрала не его, а его соперника - комика и сценариста Александра Эллерта, проживающего ныне в США.
Для многих поклонников шоу такой выбор Мишиной стал разочарованием, поскольку они видели идеальным кавалером для нее именно Алексея.
С Эллертом актриса спустя некоторое время сообщила о расставании.
К слову, Алексей Тригубенко - украинский предприниматель и блогер. На своей странице он делится подробностями повседневной жизни, а также активно рассказывает об инвестировании.