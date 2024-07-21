Финалист "Холостячки" откровенно рассказал о своем опыте отцовства: "Иногда очень устаю"

Что написал Алексей

В stories мужчина признался, что на днях побил свой личный рекорд по времени, которое проводит с Марком.

"Скоро смогу курсы для пап делать на тему "Как весь день быть с ребенком и не уставать", - пошутил Тригубенко.

Алексей с сыном Марком (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

В другой stories он не стал скрывать, что все-таки воспитание малышей - непростой процесс, требующий определенных усилий.

"Если честно, иногда сам очень устаю, поэтому хорошо понимаю родителей - какая это работа. Самое главное, что я понял, - это делать так, чтобы нам обоим было интересно. Тогда время быстро летит и малый счастлив", - заметил участник "Холостячки" .

Алексей рассказал подробности отцовства (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Что известно о личной жизни Алексея

Сын Тригубенко появился на свет в июле прошлого года. В октябре того же года он вместе с избранницей покрестил малыша.

Но раскрывать личность матери своего сына пока не стал. На одном из фото звезда соцсетей лишь засветил лицо женщины, которая стала его любимой и родила ему сына.

Фото, где мужчина засветил избранницу (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

О своем отцовстве Алексей сообщил довольно внезапно, ведь до этого редко высказывался на тему личной жизни и ничего не рассказывал подписчикам о том, что вскоре собирается стать папой.

Алексей стал отцом год назад (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Что известно об участии Тригубенко в "Холостячке"

Мужчина дошел до самого финала романтического реалити, но проиграл. Ксения выбрала не его, а его соперника - комика и сценариста Александра Эллерта, проживающего ныне в США.

Для многих поклонников шоу такой выбор Мишиной стал разочарованием, поскольку они видели идеальным кавалером для нее именно Алексея.

С Эллертом актриса спустя некоторое время сообщила о расставании.

Алексей Тригубенко и Ксения Мишина на "Холостячке" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

К слову, Алексей Тригубенко - украинский предприниматель и блогер. На своей странице он делится подробностями повседневной жизни, а также активно рассказывает об инвестировании.