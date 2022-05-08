В Буче нашли украденную оккупантами из ЧАЭС колбу с радиоактивным веществом, - Энергоатом
Житель Бучи обнаружил одну из похищенных колб с радиоактивным веществом, которая была вынесена из Чернобыльской атомной электростанции во время оккупации ее российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"Бучанин обнаружил странную находку в собственном доме после того, так там гостили оккупанты, и вызвал саперов", - говорится в сообщении.
Как выяснилось позже, радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму.
"Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов", - добавили в "Энергоатоме".
Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали повреждения сооружений на Чернобыльской АЭС.
Также мы писали, что оккупанты украли контейнеры для ремонта оборудования на ЧАЭС. Кроме того, рашисты в Чернобыле разграбили и уничтожили новейшую лабораторию стоимостью 6 млн евро.
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