Финал самых горячих градусов: синоптик предупредила о грозовых ливнях и перемене погоды

18 июля в среднем по стране температура воздуха составит в дневное время около +30... +35 градусов, но в западных областях будет свежее - около +28... +32 градусов.

"В воскресенье в Украине дождей существенных мало, однако периодически могут уже появляться предвестники влажного западного атмосферного фронта с похолоданием в западных областях", - отметила эксперт.

19 июля в Украине осадки значительно усилятся, погода может принести мощные порывы ветра и даже ливни с градом местами. Сухая ясная и жаркая погода сохранится на юге и востоке страны.

20 июля посвежеет: в западных, северных и в большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами) ожидается около +23... +29 градусов. А вот в южных и восточных регионах во вторник будет жара до +33 градусов (посвежеет в этих в этих регионах только во второй половине недели).

В Киеве 18 июля столбики термометров покажут около +32... +34 градусов, 19-го будет около +28... +30 градусов, а 20-го прогнозируется уже +26... +28 градусов.

"Так что завтра - последний день, из ближайшей перспективы, самых горячих всеукраинских градусов!" - рассказала синоптик.