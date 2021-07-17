Фінал найгарячіших градусів: синоптик попередила про грозові зливи та зміну погоди

18 липня в середньому по країні температура повітря складе в денний час близько +30... +35 градусів, але в західних областях буде свіже - близько +28... +32 градусів.

"У неділю в Україні дощів істотних мало, проте періодично можуть вже з'являтися провісники вологого західного атмосферного фронту з похолоданням в західних областях", - зазначила експерт.

19 липня в Україні опади значно посиляться, погода може принести потужні пориви вітру і навіть зливи з градом місцями. Суха ясна і спекотна погода збережеться на півдні та сході країни.

20 липня посвіжіє: у західних, північних і в більшості центральних областей (крім Дніпра з районами) очікується близько +23... +29 градусів. А ось у південних і східних регіонах у вівторок буде спека до +33 градусів (посвіжіє в цих в цих регіонах тільки в другій половині тижня).

У Києві 18 липня стовпчики термометрів покажуть близько +32... +34 градусів, 19-го буде близько +28... +30 градусів, а 20-го прогнозується вже +26... +28 градусів.

"Так що завтра - останній день, з найближчої перспективи, найгарячіших всеукраїнських градусів!"- розповіла синоптик.